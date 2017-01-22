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جبهة كرش تشهد اشتباكات عنيفة واصابة أحد المقاومين

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شبوه برس – خاص – كرش لحج
الأحد 22 يناير 2017 04:46 مساءً

 

اندلعت الليلة الماضية مواجهات عنيفة في عدة محاور بجبهة كرش واستمرت تلك المواجهات حتى ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الجمعة.

ففي المحور الغربي لبلدة كرش حاولت المليشيات الإجرامية الهجوم المباغت على مواقع المقاومة في التبة الحمراء وهو الأمر الذي قوبل باليقظة العالية التي كان عليها أبطال المقاومة الجنوبية والجيش الوطني وتمكنا من صد ذلك الهجوم بعد معارك استمرت لساعات

 

وفي المحور الشمال شرقي للبلدة وفي المناطق المحاذية للحويمي تجددت الاشتباكات المتقطعة بالتزامن مع دفع المليشيات بمزيد من التعزيزات إلى منطقة الشريجة والسحي ومناطق مجاورة لها.

 

في الشأن ذاته أصيب جراء تلك المعارك أحد أفراد المقاومة يدعى فهيم محمد سالم خضر بطلقتين في إحدى رجليه نقل على إثرها لأحد مشافي العاصمة عدن لتلقي العلاج.

 

يأتي هذا في وقت تقوم فيه عناصر تابعة للمليشيات بتسليم أنفسها للمقاومة  كما حدث قبل يومين وذلك بقيام عنصرين منها بتسليم أنفسهم لمقاومة الضاحي والتي بدورها سلمتهم لقيادة محور العند.

* من أكرم العزبي

 

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