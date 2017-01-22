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اخبار المحافظات

أمن حضرموت يعلن القبض على متهمين في جريمة مقتل شاب عشريني بديس المكلا

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأحد 22 يناير 2017 11:07 صباحاً

 

قالت إدارة أمن ساحل حضرموت أن قوة أمنية تمكنت، مساء أمس الجمعة، من ضبط اثنين من المتهمين في قضية مقتل شاب عشريني وجدت جثته مرمية على قارعة الطريق بديس المكلا.

وفي التفاصيل قالت إدارة أمن حضرموت أنه وفي تمام الساعة العاشرة من مساء الأمس تلقت غرفة عمليات القيادة والسيطرة بلاغاً بوجود جثة في ديس المكلا لشاب يدعى محمد حسن المحمدي ، حيث تحركت قوة أمنية من البحث الجنائي وفريق الأدلة وأمن مديرية المكلا إلى مكان الواقعة وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

 

وتابعت إدارة الأمن بأنه تم فرض طوق أمني من قبل شرطة الدوريات وأمن الطرق وبمشاركة قوات النخبة لمعاينة آثار الجريمة من قبل المختصين الجنائيين الذين اكتشفوا وجود أدلة جنائية بمسرح الجريمة وهي خراطيش رصاص وهاتف محمول يعود للمجني عليه.

وباشرت الأجهزة الأمنية بعد معاينة موقع الجريمة بتشكيل فريق التحري للبحث على الجناة بمساعدة المواطنين، وقامت بالقبض على المتهمين بالقرب من مسرح الجريمة وهم "غ.ع.ا.ب" و"ح.س.ع.ب" الذين اعترافا في التحقيق معهما بارتكاب الجريمة، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الجريمة.

 

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