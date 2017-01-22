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مساع لتسيير قافلة إنسانية من ابناء عدن الى بيحان في بادرة تجسد روح الإخاء والتلاحم الجنوبي

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 22 يناير 2017 11:01 صباحاً

 

كشفت نخبة من ابناء العاصمة عدن عن اجراء عدة لقاءت مصغرة للتشاور والنقاش حول للفكرة التي اطلقها بعض الشباب في عدن والتي تتضمن تسيير قافلة انسانية من ابناء العاصمة عدن الى اخوتهم المرابطين على خطوط التماس في بيحان بمحافظة شبوة.

 

هذا وقد صرح الشاب وديع امان عن نية مجموعة من شباب  العاصمة عدن تسيير قافلة غذائية و طبية تنطلق من عدن الى اخوتهم في بيحان في مبادرة تهدف الى تقديم عده رسائل من ضمنها دعم جبهة بيحان معنويا و التعبير عن روح الاخوة بين ابناء العاصمة عدن وابناء بيحان تاكيدا على التلاحم والتأزر بين ابناء الجنوب..

 

من جانبه اوضح الناشط  محمد الجنيدي ان الشباب بدأوا في اجراء عدة لقاءت للتشاور و تقديم المقترحات حول آلية العمل وتشكيل فرق العمل وتوزيع المهام بين الفريق ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن فريق المبادرة وعن طبيعة مهام فرق العمل الموزعة مع تفاصيل اخرى يوم غدا ان شاء الله..

 

وفي سياق متصل اكد الاستاذ حسن خميس ان المبادرة ستكون مبادرة مجتمعية  بأسم ابناء عدن وستكون مفتوحة امام الجميع للمشاركة والاسهام ولن تكون محسوبة على طرف او مكون او كيان بل هي من ابناء عدن بكافة شرائحهم وفئاتهم السياسية والاجتماعية داعيا الجميع لدعم الفكرة بكافة الوسائل المتاحة لتحقيق الاهداف التي انطلقت من اجلها روح هذه المبادرة الاخوية النبيلة.

 

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