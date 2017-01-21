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بعد تأمين القطاع من قبل النخبة الشبوانية .. بدء إصلاح أنابيب الغاز المتضررة

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه
السبت 21 يناير 2017 06:36 مساءً

 

بدأت فرق فنية تابعة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، إصلاح الأضرار التي تعرضت له أنابيب الغاز جراء الهجمات الإرهابية في العام الماضي.

وتأتي عمليات الصيانة ضمن الخطوات الرامية للحكومة الشرعية لإعادة إنتاج الغاز وتصديره عقب توقف دام قرابة العامين تكبدت فيه اليمن خسائر كبيرة جراء الحرب التي شنها الانقلابيون.

 

وأفاد مسؤولون في الشركة  بأن الفرق نزلت إلى منطقة الظاهرة بمديرية جرادن، وقامت بإصلاح الأضرار جراء الانفجار الذي استهدف الأنبوب في شهر سبتمبر الماضي، فيما فرق أخرى باشرت مهامها في إصلاح الأنبوب في الكيلو 286 بمديرية رضوم الساحلية، والتي تعرض لهجوم مماثل في 9 ديسمبر الماضي.وجاءت عمليات التأهيل والصيانة، عقب نشر قوات مدربة من قوات التحالف العربي في ديسمبر الماضي لتأمين سواحل شبوة ومنشأة بلحاف الغازية.

 

وأفاد قائد حماية وحزام أمن منشأة بلحاف، خالد علي محمد  بأن احترازات أمنية تم وضعها لتأمين خط الإنتاج الممتدة من مأرب بطول 320 كيلو متراً إلى المنشأة على سواحل البحر العربي، وأن الأجهزة الأمنية وقوات النخبة أعلنت رفع حالة التأهب وتأمين سواحل رضوم وأنبوب نقل الغاز.وأكد أن هناك خطة أمنية متكاملة لحماية خط الإنتاج، وتم تشديد الحماية الأمنية والتحلي باليقظة العالية للتصدي لمواجهة العناصر التخريبية، مضيفاً، لن نسمح بأي أعمال تخريبية تهدف إلى زعزعة الأمن والأضرار

 

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