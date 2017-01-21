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بن عيدان : ليس عجزا من مقاومة شبوه تحرير بيحان ولكنها المؤامرة

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه
السبت 21 يناير 2017 06:33 مساءً

 

أقسم سياسي جنوبي بالقول والله ليس عجزا ولا عدم قدرة على المواجهة ولكنه الغدر من زمرة علي محسن واتباعه العسكريين والسياسيين الذي يصيب مقاومة شبوة  في بيحان كلما حاولت التقدم.

 

وقال الأكاديمي والسياسي "د حسين لقور بن عيدان" أن قوى النفوذ الصنعانية تناست أزمة عام 1985م على حدود شبوه في بيحان عندما حاولت التقدم في رمال شبوة للسيطرة على وادي جنة في وادي بلحارث وكادت تشعل شرارة حرب بين الجنوب واليمن ويا ليتها حدثت يومها ربما جنبتنا الكثير من المآسي التي مرت علينا منذ ذلك التاريخ  .

 

وأضاف بن عيدان في منشور على حائطه الخاص : اليوم يسعى القائد الهمام علي محسن بطل التباب من خلال كسر شوكة شبوة وابناءها خصوصا والجنوب عامة أن يسيطروا على بيحان بعيدا عن المقاومة الجنوبية و أخذها من شبوة لضمها مع مأرب حتى تستمر سيطرتهم على حقول نفط وادي جنة في بيحان.

 

د حسين لقور بن عيدان

 

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