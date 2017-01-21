محافظ حضرموت يفتتح الصالات الجديدة بمطار سيئون الدولي

افتتح محافظ حضرموت اللواء الركن " احمد سعيد بن بريك " صباح اليوم السبت ومعه وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري الصالات الجديدة بمطار سيئون الدولي التي تقع على مساحة إجمالية تبلغ 600 متر مربع وبكلفة إجمالية بلغت نحو 950 مليون ريال بتمويل ذاتي من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد .

وطاف المحافظ " بن بريك " صالات المطار الجديدة وعددها ست صالات تم بناؤها بتصميم معماري حديث يتلاءم مع تصاميم المطارات الدولية تتسع لحوالي 800 الف مسافر سنويا صالتين منها للمغادرين على الخطوط الدولية والداخلية وثلاث صالات أخرى للواصلين للرحلات الخارجية والمحلية ورحلات الترانزيت إضافة للصالة العامة الكبرى .

وتعرف المحافظ والمرافقين في جولتهم بالمطار من مدير عام مطار سيئون الدولي المهندس حسن فرج الكثيري إلى حجم التجهيزات الفنية التي المتوفرة حاليا بالمطار.

واستمع اللواء " بن بريك " إلى أهم المتطلبات الضرورية الملحة في عمل المطار والمتمثلة في توفير سيور العفش وكابينة ألياف ضوئية لاستعاب الطلبات المتزايدة من شركات الطيران للحصول على خدمات الهاتف والأنترنت أسوة بالمطارات .

كما تعرف المحافظة والمرافقين له على جهود إدارة المطار وكافة الكوادر العاملة في مختلف الأقسام للحفاظ على جاهزية المطار وتأمين خدمات شركات الطيران لجعل المطار في حالة استعداد دائم لاستقبال كافة الرحلات خدمة للمواطنين وكذلك للشركات العاملة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يتطلع إليه أبناء هذه المنطقة وانعكاساته الايجابية في الحياة المعيشية للمواطنين .

ونفذّ المحافظ بن بريك زيارة الى مدينة سيئون بوادي حضرموت هي الأولى منذ تعيينه محافظاً للمحافظة في منتصف يناير من العام الماضي .

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