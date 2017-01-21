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اخبار المحافظات

إعلامي جنوبي يناشد الرئيس هادي بالتدخل العاجل لإنقاذ أبين

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شبوه برس - خاص - ابين
السبت 21 يناير 2017 06:29 مساءً

 

وجهة الناشط والإعلامي الجنوبي رشاد المحوري مناشدة عاجلة إلى رئيس الجمهورية عبدربة منصور هادي بالتدخل الفوري لإنقاذ أبين من حرب قادمة قد تدمر ما تبقي الذي لم تدمره الحروب الثلاث السابقة.

 

حيث أطلق المحوري نداء استغاثة إلى فخامة الرئيس هادي يطالبة فيها بأنتشال أبين من وضعها الحالي وتجنيبها الصراعات وعدم تركها ساحة لتصفية الحسابات، فأبين لم تعد تحتمل ويكفيها ما قد حل بها.

 

وطالب المحوري من فخامتة تغيير المحافظ  حيث وهو محافظ فاشل ولم يحقق أي نجاح منذو تولية رأس هرم السلطة المحلية في المحافظة ووجوده حاليا لا يجدي نفعا لأبين،

 

مطالبا الرئيس إرسال للجنة عسكرية للتحقيق في العبث الذي تقوم به قيادات أمنية في المحافظة حيث وخلافاتهم قد بدأت تظهر للعلن والمتضرر الأول والأخير المواطن الأبيني الذي لاحول له ولا قوة.

 

داعيا الرئيس هادي تعزيز أبين بقوة أخرى إسناد من قوات الأمن الخاصة والجيش ودعم القوات المتواجدة على الأرض الصادقة والمرابطة لإعادة الأمور إلى نصابها.

 

 

واختتم الإعلامي رشاد المحوري مناشدتة بدعوة صادقة تجنب أبين شر الحروب والقتل والدمار وجميع بلاد المسلمين يارب اميييين.

 

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