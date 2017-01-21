المقاومة الجنوبية بالصبيحة تأسر ثلاثة من عناصر الحوثي بينهم قيادي ميداني

تمكنت قوات المقاومة الجنوبية في الصبيحة بمحافظة لحج، من أسر أحد أبرز قيادات الحوثيين، وعنصران من مرافقيه في منطقة الضباب بمديرية حيفان.

وقال القائد الميداني للمقاومة في جبهة طور الباحة- حيفان- عدنان الحميدي، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، "إنهم تمكنوا عصر أمس الجمعة من القاء القبض على قائد جبهة الأحكوم ويدعى (أبو مالك) وأثنين من مرافقيه.

وأضاف: أن أسر القيادي الحوثي جاء عقب تلقيهم بلاغ من أحد المواطنين بوجود سيارة نوع (هيلوكس غمارتين) تابعة للمليشيات أخطأت الطريق في منطقة الضباب، مشيراً إلى أن قوات المقاومة تحركت على الفور وتم أسر القيادي الحوثي (أبو مالك) واثنين من مرافقيه

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