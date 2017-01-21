وصول محافظ محافظة حضرموت إلى مدينة سيئون

وصل اللواء أحمد بن بريك محافظ محافظة حضرموت إلى مطار سيئون الدولي قبل لحظات لزيارة لوادي حضرموت تستغرق أيام بعد مطالبات بزيارته للوادي والإطلاع فيها على كافه الخدمات والمجالات الامنيه والخدمية .

وكان في استقباله بمطار سيئون الدولي الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء / صالح طيمس وعدد من أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية ومدارء عموم المكاتب التنفيذية والادارية بسيئون ..

وسيقوم بن بريك بزيارة تفقدية لمكاتب ومنشآت الدولة وافتتاح الصالة الجديده لمطار سيئون ولقاء عدد من الشخصيات الاجتماعية ورجال الدين ….

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