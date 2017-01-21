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وزير الأوقاف السابق ينتقد تعيين ‘‘الشرفي‘‘ وصحفي حضرمي يدعو بن بريك لتعيين الأمير ‘‘خالد باطرفي‘‘ مفتي للديار الحضرمية !!

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شبوه برس - خاص - المكلا
السبت 21 يناير 2017 01:44 مساءً

 

قال وزير الأوقاف السابق الدكتور فؤاد بن الشيخ أبوبكر في أول تعليق على تعيين محافظ حضرموت بن بريك للشيخ "صالح الشرفي" المتهم ببث التكفير وتوجيه تهم الضلال لفئات حضرمية كبيرة : نحن اصدرنا قرار بـ تعيين في الخطابة لأشخاص يحملون مؤهلات دكتواه بعد خروج القاعدة مباشرة لكن لم يتم التعامل معها وكون المسجد تم الاستيلاء عليه من قبل "الشرفي" بالقوة لم يرضي المؤهلون التعامل باسلوب المليشيات

 

وأضاف "بن الشيخ أبوبكر" قرار التعيين طبعا موجود في المكتب المختص وقد تواصل المحافظ وذكر لي ترشيح "الشرفي" للمسجد فاخبرته ان المذكور قام بالإستيلاء على المسجد بالقوة وبمساعدة عدد من البلاطجة وقاموا بالاعتداء على مسؤل الاوقاف وهناك قضية مرفوعة عليهم من قبل الاوقاف وفي النيابة فكيف أعين من اعتدوا على بيت من بيوت الله ومسؤل حكومي .

 

وقال "فؤاد بن الشيخ" : اعتقد ان هناك ضغوطات على المحافظ من احد وزراء الشرعية من نفس التيار ونحن قد اقترحنا ان لا ينفرد بالمسجد تيار معين ويكون فيه عدد من الخطباء ولهذا أصدرنا قرار بعدد من الخطباء لإيجاد تنوع لكن في حضرموت وخصوصا ان مسجد عمر يعتبر واجهة حضرموت , وقال بن الشيخ أبوبكر تحويل ممتلكات الاوقاف لأيدي اشخاص بعيدا عن رقابة الوزارة المعنية خروج عن النظام غير مبرر

 

من جهته علق المواطن الحضرمي "حسن البيتي" على التعيين :  الرد المضمن للدكتور فؤاد بن الشيخ ابوبكر على التعيينات الاخير: من اكبر اسباب نشأة التطرف و الإرهاب وأبعاد رقابة الدولة عن المساجد وتركها بيد افراد وجماعات وأحزاب . ومن اكبر اسباب الفساد و نهب ممتلكات الاوقاف تركها بيد افراد بعيدا عن رقابة الجهة المختصة في الدولة وهي الاوقاف وهذه تعد مخالفة شرعية وقانونية

 

"باقي الارهابي خالد باطرفي انصح محافظ حضرموتان يعيين القاعدي والإرهابي أمير القاعدة "خالد باطرفي" مفتي لديار حضرموت" .

ذلك قول الصحفي والناشط السياسي الحضرمي " محمد بوصالح الشرفي" متسائلآ ؟؟ ماذا تقصد (المحافظ بن بريك) بتعييناتك الأخيرة بخصوص أئمة وخطباء المساجد في المكلا ؟؟.

وهل هذا عناد ورد على زيارة الحبيب "عمر بن حفيظ" للمكلا

 

وأضاف الصحفي الشرفي : أنت يا محافظ ترد وتصدر قرارات لصالح جماعة ومشائخ القاعدة ليستولوا على مساجدنا وعلى فكر الشباب ؟؟.

إذا .. نعتبر مغادرة عناصر تنظيم القاعدة من باب حضرموت الساحل وأرجعتموهم يالشرعية من النافذة ؟؟ !! .

 

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