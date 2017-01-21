الحبيب المشهور: الأمة في وقتنا الحاضر تحتاج إلى رجال المواقف ولا تحتاج إلى كثرة الجنس البشري

أكد العلامة والمفكر الاسلامي السيد ابوبكر مشهور العدني , بأن الأمة في وقتنا الحاضر تحتاج إلى رجال المواقف ولا تحتاج إلى كثرة الجنس البشري وما اكثرهم وفيهم البركة , جاء ذلك في الجلسة الختامية التي نظمها رباط العلم الشريف تتويجا لاختتام الفعاليات والانشطة التي نظمها احتفالا بالذكرى الخامسة بعد المئة لحولية الامام المجدد نور الدين علي ابن مفتي مكة المكرمة محمد بن حسين الحبشي رحمه الله صاحب الريادة والنهضة العلمية في حضرموت ومؤسس اول رباط علمي عام 1278هـ , التي انطلقت من منتصف شهر ربيع ثاني 1438هـ .

وتحدث العلامة والمفكر الاسلامي السيد / ابوبكر المشهور العدني في كلمته في تلك الجلسة الختامية التي احتضنتها قاعدة المحمدية ببيت المقام للأمام الحبشي بأن هذه المجالس والمجامع تعد مجامع السعادة والإفادة والريادة والابتهال ومجامع أمة الطريق اللذين كلنا جميعا نلتمس بهم بواسطة مشايخنا ورجالنا ومناصبنا وهذا المجال والمقام مقام الإمام الكبير الحبشي الحجة علي بن محمد الحبشي مقام مبارك وعظيم أحياه أبنائه وأحفاده ومنهم القدوة المنصب / علي بن عبدالقادر بن محمد الحبشي وأولاده جزاهم الله خير .

مؤكدا بأن الأمة في وقتنا الحاضر تحتاج إلى رجال المواقف ولا تحتاج إلى كثرة الجنس البشري وما اكثرهم وفيهم البركة ولكن مواقف الرجال وصفها الله في كتابه العزيز وقال [ من المؤمنين رجال ] ولا قال كل المؤمنين هؤلاء عليهم صفات هذه الصفة التي عليها الشأن والتي تعرف عليها احوال الأمم والشعوب والطريق إلى الله [ما عاهدوا الله عليه ] والإمام الحبشي احد أولئك هؤلاء الرجال الذي اخذ هذا العهد وصدق في هذا العهد وبقي بارتباط بينه وبين مشايخه وجاء الوقت المحدد الذي ابرزه الله فيه سوى كان في حضرموت او في الحجاز وهذا البروز نوع من انواع المظاهر الإيجابية ولذلك تظل هذه المظاهر مستمرة متسلسلة وهذا بنص القرآن [مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ] حيث وضعوا القدم على القدم والصفة على الصفة والكيفية على الكيفية والمعرفة على المعرفة لهذا تستمر هذه العطايا وهذه المنح في كل زمان الذي يتداولها الرجال عن الرجال والشيوخ عن الشيوخ وكما ترون اليوم هذه الاحتفالات والابتهالات الدينية بالذكرى الخامسة بعد المئة لحولية لسيدنا الامام علي بن محمد الحبشي ليس مظهرا له وحده بل مظهرا للتاريخ وللعالم كله وهو شرف لنا أن يكون في حضرموت مثل هذه المظاهر الاحتفالية بعلمائنا وإمتنا بتلك المظاهر الربانية والروحية والعلمية ,

واضاف المفكر الاسلامي ابوبكر المشهور بأن الزمان اصبح غير الزمان الذي عاشوا فيه اولئك الرجال بل اصبح ما فيه من يشغل الشباب والفتيات والاطفال والكبار بشي من الشواغل الذي تشتت بهم وعقولهم ووعيهم وتجعل الانسان مشغول بدنياه بطعامه وشرابه ووظيفته وبحياته والمسألة بذلك ان الرزق محفوظ عند الله .

فيما اكد العلامة الشيخ / محمد بن علي باعطية / عميد كلية الشريعة ان تلك المظاهر الاحتفالية بحولية الامام الحبشي إنما هي لتلك الرجال الذين عاشوا ووهبوا انفسهم لإرشاد وخدمة العباد بهذا الوادي ومنهم الإمام علي بن محمد الحبشي قدوة الوادي وعين من اعيان هذا الوادي ونحن ان شاء الله في هذه الله اللحظات في كرمة وإمداداته نتلمس معنى الاتصال بهؤلاء الرجال .

واشار الشيخ الاستاذ / عبدالله صالح الكثيري / شيخ مشايخ آل كثير في كلمته بأننا كل عام تجدد ذكرى امام الأمة وقدوتها الإمام الحبشي هذا الاسم الذي سكن قلوب الناس الذي اعطائهم ما ينتفعون به واحتواهم على كل مشاربها. واضاف الكثيري : كلنا ننهل الدعاء والافتخار بهذا العلم الذي تعتز به الذي من الله علينا بأولاده وأحفاده الذين واصلوا مسيرته .

وفي هذا الجلسة الروحانية والختامية التي حضرها مدير عام مكتب وزارة الاوقاف والارشاد بوادي وصحراء حضرموت الاخ / مراد رمضان صبيح و جمع من العلماء والشيوخ والدعاة وشخصيات اجتماعية وتربوية وطلاب العلم وجمع من المواطنين التي اكتظت بهم قاعة المحمدية القيت عدد من الكلمات من قبل الشيوخ والدعاة والشخصيات تحدثت عن الفعاليات والانشطة التي نظمها رباط العلم الشريف خلال الاحتفالية بحولية الامام الحبشي إضافة إلى الدور الريادي الذي يسلكه ورسالته العلمية في علوم القرآن وحفظه وعلوم الشريعة ومخرجاته التي اصبحت واضحة للعيان من خلال الدور الريادي لعميد الرباط وشيخ المشيخة الكبرى المنصب / علي بن عبدالقادر الحبشي .

وتخلل تلك الجلسة عدد من الموشحات والاناشيد الدعوية والارشادية قدمها نخبة من نجوم الانشاد بمدينة سيئون من كلمات الامام الحبشي وعدد من الشيوخ والائمة والدعاة كما قدمت فرقة باصالح للموروث والفلكلور الشعبي وصلاة من إيقاعات السماع المشهور بها تلك المجالس وقصيدة شعرية للشاعر الشعبي سالم علي ربيّع نالت استحسان الحضور .

الجدير بالذكر بأن رباط العلم الشريف بسيئون يعتبر أول رباط بحضرموت في 1278 هـ بعد عودة الإمام الحبشي من مكة المكرمة من رحلته في طلب العلم متلقيا عن والده مفتي مكة وعن غيره من علماء الحرمين عاد الى بلده حاملا رآية العلم الشريف فبدأ ببناء الرباط مستقيا ومتيمنا هذه الفكرة اقتداء بفكرة أروقة وأربطة الحرم المكي والجامع القروي بفاس والأزهر الشريف بمصر وجامع الزيتونة بتونس .. فبدأت أولى مراحل دروس الرباط واستقبال الطلاب الأفافين من خارج اليمن وداخله في مسجد حنبل بارجاء ومكث بمسجد حنبل قرابة 18 عام حتى اكتمل بناء الرباط فتم افتتاحه في آخر خميس من شهر ربيع الأول من عام 1296 هجري بإقامة المولد الكبير السنوي المنعقد ذلك حاليا في ساحة زاوية أنيسه خريجي الرباط من جيل السلف:

تخرج من هذا الرباط العلماء والفقهاء والمفسرون والمحدثون والقضاة والدعاة والمصلحون منهم/ شيخ رباط تريم العلامة عبدالله الشاطري . العلامة قريع البلغاء ابوبكر بن شهاب . اماما مسجد السقاف بتريم عبدالله وعمر بن عيدروس العيدروس .مؤسس زاوية آل هادي الحبيب هادي بن حسن وابنه العلامة محمد بن هادي السقاف . مؤسس زاوية قيدان الشيخ محمد باكثير . أئمة مسجد طه العلامة الفقيه أحمد بن عبدالرحمن السقاف العلامة المفتي محمد بن حامد السقاف السيد عبدالله بن أحمد السقاف . علامه الشحر الشيخ محمد بن سعيد باطويح السيد علي بن عبدالله بن اسماعيل . الشيخ عمر بادباه . مؤسس رباط الشحر الحبيب عبدالله بن عبدالرحمن بن شيخ بوبكر مؤسس رباط عينات الحسن بن اسماعيل . قضاة من بلد ظفار بسلطنة عمان ومن الشام والمغرب وبغداد العراق والصومال والهند وغيرهم .. وتتابع خريجيه في كل مراحل مشيخته .

ففي مرحلة مشيخة خليفته العلامة محمد ابن الإمام الحبشي تخرج عدد كبير من علماء وفقهاء وقضاة بلد ظفار صلاله بسلطنة عمان حاليا منهم / الشيخ عوض العجيلي واخوانه القضاة الفقهاء آل الغساني القاضي الشيخ عوض الغساني العلامة محمد بن عيدروس بن شيخ السيد حفيظ باعمر .. وغيرهم الكثير مدونه اسمائهم في سجلات الرباط ومن مدينة سيئون تخرج على يديه عدد منهم الشيخ الفقيه محفوظ مشعبي الشيخ مسعود بارجاء صاحب الزاوية وغيرهم من داخل الوادي وخارجه وفي مرحلة مشيخة خليفته العلامة عبدالقادر بن محمد الحبشي تخرج عدد من أهل ظفار بسلطنة عمان منهم/ الشيخ المعلم عبدالرحمن بن عوض العجيلي امام مسجد عقيل بصلاله والقائم على مجالس ودروس فرع الرباط بصلاله . المعلم سالم البوصبي . المعلم (العقيد) محمد عوض الغساني بأبوظبي وغيرهم ومن ساحل حضرموت السادة آل بن طالب بن الشيخ ابوبكر ببلد المقد وغيرهم .

وفي عهد مرحلة (المشيخة الكبرى) خليفتهم المنصب / علي بن عبدالقادر الحبشي حاليا أتسع نهضة دور ونشاط الرباط وتوجه الطلاب لتلقي العلم من داخل اليمن وخارجه وضم قسم الساكنين بالرباط عدد من الجنسيات الإندونيسية وماليزيا وتايلند وافريقيا والصومال ومن داخل اليمن عدد منهم من مدينة سيئون والحديدة وشبوة وساه وساحل حضرموت وغيرها من مدن الوادي ويتكون الرباط حاليا من الاقسام التالية ( قسم القرآن الكريم وعلومه , المقرأة القرآنية [ مركز تلقي علم القراءات بالسند ] , قسم الشريعة , قسم الساكنين بالرباط , قسم المجالس الحديثية السنوية لتلقي قراءة كتب الصحاح والسنن ) إضافة إلى قسم الخلوات السنوية : . الخلوة القرآنية الفقهية بشهر رمضان . خلوة العشر من ذو الحجه وأخيرا قسم الندوات السنوية: . ندوة الحج والحجاج . ندوة عن الصوم واحكامه . الندوة السنوية لذكرى مفتي مكة المكرمة . الندوة السنوية لذكرى شيوخ (المشيخة الكبرى) خليفة الإمام الحبشي الحبيب المنصب محمد بن علي الحبشي في شهر شوال , الندوة السنوية لذكرى شيوخ (المشيخة الكبرى) خليفة الإمام الحبشي المنصب عبدالقادر محمد بن علي الحبشي في شهر جماد الثاني قراءة جوانب من سيرته من كتب الأثبات والتراجم ومواعظه ومذاكراته . ندوة احكام الزكاة في شهر شعبان . ندوة المؤذنين وأئمة المساجد والخطباء السنوية على مستوى مساجد مدينة سيئون .

كما تم تفعيل نشاط فرع الرباط قسم تعليم النساء والبنات بمدرسة الداعية إلى الله / علويه بنت الحسين بن هادي الجفري وتضم قسمين: قسم تعليم النساء الكبار والمتزوجات وقسم تعليم الفتيات والصغار وعدد الطالبات الملتحقات بها قرابة المائة والخمسين طالبه ووزع منهج الدراسة فيها على قسمين: قسم القرآن الكريم وعلومه: (التهجي. التلاوة. الحفظ. التخصص وتلقي سند القراءات ) وقسم الشريعة: ويضم عدة اقسام التفسير والحديث والفقه والنحو وعلوم الآله منها المنطق.

كل الشكر والتقدير للأخ عضو مجلس إدارة الرباط وإمام مسجد الرياض بسيئون السيد / علوي احمد الحبشي على موافاته بتلك المعلومات عن رباط العلم الشريف بسيئون ....

* من جمعان دويل

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