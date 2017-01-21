منذ دقيقه
وصول محافظ محافظة حضرموت إلى مدينة سيئون
  وصل اللواء أحمد بن بريك محافظ محافظة حضرموت إلى مطار سيئون الدولي قبل لحظات لزيارة لوادي حضرموت تستغرق أيام بعد مطالبات بزيارته للوادي والإطلاع فيها على كافه الخدمات والمجالات الامنيه والخدمية . وكان في استقباله بمطار سيئون الدولي الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي
منذ 21 دقيقه
وزير الأوقاف السابق ينتقد تعيين ‘‘الشرفي‘‘ وصحفي حضرمي يدعو بن بريك لتعيين الأمير ‘‘خالد باطرفي‘‘ مفتي للديار الحضرمية !!
  قال وزير الأوقاف السابق الدكتور فؤاد بن الشيخ أبوبكر في أول تعليق على تعيين محافظ حضرموت بن بريك للشيخ "صالح الشرفي" المتهم ببث التكفير وتوجيه تهم الضلال لفئات حضرمية كبيرة : نحن اصدرنا قرار بـ تعيين في الخطابة لأشخاص يحملون مؤهلات دكتواه بعد خروج القاعدة مباشرة لكن لم
منذ 36 دقيقه
الكثيري : حضرموت تغادر زمن ‘‘قع ذرّة وكل سكّر‘‘
  قال سياسي واعلامي حضرمي أحسب أن حضرموت توشك على مغادرة زمن " قع ذرة وكل سكر" ومن تزوج أمنا هو عمنا" .. نعم ، أعتقد جازما أن نجاح حضرموت في الالتئام من خلال مؤتمرها الجامع المرتقب سيشكل رافعة إلى رحاب زمن جديد تكون فيه حضرموت فاعلة وليس مفعولا بها .. تكون فيه صانعة قرارها
منذ 45 دقيقه
الحبيب المشهور: الأمة في وقتنا الحاضر تحتاج إلى رجال المواقف ولا تحتاج إلى كثرة الجنس البشري
  أكد العلامة والمفكر الاسلامي السيد ابوبكر مشهور العدني , بأن الأمة في وقتنا الحاضر تحتاج إلى رجال المواقف ولا تحتاج إلى كثرة الجنس البشري وما اكثرهم وفيهم البركة , جاء ذلك في الجلسة الختامية التي نظمها رباط العلم الشريف تتويجا لاختتام الفعاليات والانشطة التي نظمها
منذ 52 دقيقه
أبين قلب الجنوب النابض
  فمن يستطيع ان ينزع عن الجنوب تاريخ أبين وميراث اهلنا فيه ... عدن التي في حاراتها عشنا مع أبناء أبين ، وفي شوارعها كانوا رفاق مدرستي ... ولما كبرنا نسجنا معا مواقفنا الوطنية ، ضد كل محتلّ ومستعمر ... ومعاً تشابكت ايدينا يوم التسامح والتصالح .. وما زلنا معاً نرسم غد الجنوب
الرئيسية اخبار المحافظات شطارة : لم أجد لدى رئيس مصافي عدن مانع من تقديم عروض لاستيراد المشتقات النفطية !!
اخبار المحافظات

شطارة : لم أجد لدى رئيس مصافي عدن مانع من تقديم عروض لاستيراد المشتقات النفطية !!

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
السبت 21 يناير 2017 01:11 مساءً

 

قال سياسي واعلامي جنوبي عقب زيارته لمصفاة عدن والتقى برئيسها التنفيذي الأستاذ محمد البكري الذي دعاني إلى مكتبه ، أوضح الكثير من الأمور العالقة في ما يخص علاقة المصفاة بشركة النفط التي أثرت على السوق والمستهلك وعلى عمال المصفاة أنفسهم واستحقاقات مرتباتهم .. ما سمعته كلام مسؤول بحاجة إلى تكاتف مسؤول أيضا يعيد العلاقة إلى سابق عهدها ما قبل الحرب ودور كل من المصفاة وشركة النفط حيث مكمن الخلل ..

 

وقال السياسي والصحفي "لطفي شطارة" لم أجد في كلام البكري ما يمنع اي تاجر من تقديم عروض لاستيراد المشتقات النفطية تراعي عوامل عدة منها الأوضاع المالية وفقدان العملة الصعبة عند الحكومة المصفاة أيضا .. انعكاسات الحرب عميقة واثرت على كل الأوضاع في عدن وشركة مصافي عدن بالذات، وهي بحاجة إلى علاقة جديدة بين عمال المصافي والإدارة تقوم على وضع كيفية تصحيح الأمور بتعاون الجميع .. اتفقت والبكري ان أوضاع المصفاة هي انعكاس لأوضاع البلاد بشكل عام وغياب مسؤولية الدولة والحكومة غائبة في تحمل مسؤوليتها كما كان قبل الحرب .. سوق المناقصة لاستيراد الخام سيكون مفتوحا كما فهمت ،واقترحت الاستفادة من تجربة حضرموت في توسيع مشاركة القطاع الخاص في إستيراد المشتقات النفطية مع إمتيازات السلطة المحلية .. باختصار شديد لمست من الرجل ان الوضع سيتحسن اذا ما اقترب الجميع من بعضهم البعض حكومة وسلطة محلية والعمال ، لان الامر تكاملي سيفتح آفاق واسعة وسيحد من اي احتكار اذا عملت كل الأطراف بمسؤولية.. نريد ان نخرج من دوامة المصفاة وشركة النفط وجعل النقابة عامل مساعد لتطوير المصفاة لا معول هدم بحسن او سؤ نية .. وهذا ما انوي عمله في لقاء قريب مع النقابة لتقريب التباين ومعرفة أساليب وآلية عمل تكون مساعد لأي تقويم جديد لأداء المصفاة كإدارة وعمال .. فمن هنا تبدأ خطوات إعادة الثقة بين الجميع هناك ، والتي ستنعكس على المستهلك أيضا.. مصفاة عدن صرح اقتصادي يجب أن نتعامل معه بمسؤولية و نحرص عليها بمسؤولية  أيضا.

والله الموفق ومن وراء القصد

وجمعة مباركة على الجميع

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة