احذروا سقوط ‘‘ أبين‘‘ فسقوطها ثانية نهاية للجميع !!

اين السلطة الشرعية من هشاشة الوضع في ابين ! في حين تسلط وسائل الاعلام التابعة للشرعية اهتمام كبير بتقدم قوات ( المقاومة الجنوبية ) وسيطرتها على ذباب والمخاء ...

نلاحظ ان هناك عدم اهتمام بما يجري في محافظة ابين وكأن هناك ما يوحي بإن ما يحصل متعمد فحين ابين تنهار فيها الاجهزة الامنية الهشة اصلا

يزداد القلق من ان هناك ترتيبات خفيه تجرى للسيطرة الكاملة على محافظة ابين من قبل التنظيمات المشتركة ! ليكن ذلك ردا قويا على سقوط عدد من مناطق الساحل الغربي مؤخرا !

ابين يافخامة الرئيس تتعرض لمؤامرة الشركاء فيها قريب منكم وبعيد عنكم ! انهم يخططون لإسقاط ابين مقابل اي خسارة لهم مؤخرا في عدة جبهات !

اذآ فلماذا يتم تجاهل ما يحصل في ابين خصوصا بعد ان بين ذلك كثيرا من القيادات الامنية وابدوا تخوفهم من الوضع في المحافظة وطالبوكم بالتدخل الفوري والسريع حتى لا تسقط ابين ! وقالوا انهم أصبحوا لايمتلكون حتى الاسلحة الخفيفة التي سيدافعون بها عن انفسهم ! واكدوا لكم انهم يعانون من الاهمال وعدم استلام اي مرتبات او دعم عسكري بالذخائر وغيرها !

فخامة الرئيس هادي... الجميع يطالبكم بالتدخل الفوري والسريع لانقاذ ابين المعرضة لخطر السقوط الكامل بيد مليشيات ( مشتركة) انتم تعرفوا قياداتها وماذا تريد ! فسقوط ابين سيعد أكبر خسارة للسلطة الشرعية ودول التحالف ! واذا سمح الله وسقطت ابين مرة اخرى فبالتأكيد ستسقط ثقة اهل ابين فيكم وسيخيب ضنهم فيكم !

وربما يغير الكثير من الوطنيين الشرفاء مواقفهم تجاهكم ان تكرر خذلان لمحافظة ابين التي دفعت اثمان باهضة نتيجة لمواقف ابنائها الابطال الاحرار الذين قدموا قوافل من الشهداء في عدة حروب موجهة ظلت تستهدف ابين الشموخ دون سواها! احذروا سقوط ابين فاهلها سئموا النفاق والمزايدات والخذلان وفيهم ما يكفيهم ! نكرر احذروا سقوط ابين لأنه سيكون سقوط للجميع ! وسيعتبر ابنا ابين عامة انهم مستهدفون من الجميع وبالتالي لا احد يستطيع ماستؤول اليه الامور

حفظ الله ابين الشموخ ورجالها الاحرار الابطال الذين حتى وان تم الغدر بهم ثانية إلا انهم سيجعلوا من ابين مقابر للغزاة ولكل من تآمر معهم او خذل ابين !

حفظ الله الجنوب ونصر شعبها العظيم

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