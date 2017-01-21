طائرة بدون طيار تستهدف سيارة مفترضة للقاعدة في طريق شقرة بأبين
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شبوه برس - خاص - شقره
السبت 21 يناير 2017 04:40 صباحاً
قالت مصادر محلية بمحافظة أبين بأن طائرة بدون طيار استهدفت قبل قيل سيارة على الخط العام بين (لودر وشقرة) .
ورجحت المصادر أن تكون السيارة التي استهدفتها الطائرة الأمريكية بصاروخ تابعة لعناصر تنظيم القاعدة , مشيرين بأن ألسنة اللهب شوهدت تتصاعد من السيارة بعد استهدافها بصاروخ , في حين نقل عن شهود عيان قولهم أنهم شاهدوا آثار رصاص على السيارة المحترقة .
مصادر سياسية قالت بأن العملية تعد مؤشرا لبداية جديدة للتعامل الأمريكي بعد استلام الرئيس الأمريكي ترامب رسميا وكذا وزير الدفاع لمهام عمله ..
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