هذه الحقيقة .. فلا تكابروا يا أنصار الشرعية !!

الزواج الغير شرعي القائم بين المقاومة الجنوبية وقياداتها وقاعدتها الشعبية وبين السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية مبني على اساس اتفاق ضمني يؤجل من خلاله الطرف الأول مطالبته بالاستقلال السياسي للجنوب في الوقت الراهن الى حين القضاء على طرفي الانقلاب..

لذلك سوف تحاول الشرعية بكل ما لديها من امكانيات ووسائل ان تعرقل ميلاد المكون السياسي الجنوبي الحامل هدف شعب الجنوب للاستقلال السياسي.لان وجود مثل هذا المكون والمقابل للمجلس السياسي الشمالي..سوف يضع الشرعية في زاوية ضيقة فسوف يبرز السؤال الموجه للشرعية...

اذا كان هناك مجلس يمثل الشمال واخر يمثل الجنوب....فمن تمثلون انتم ؟

وفي سياق هذه السياسة التي تنتهجها الشرعية في الوقت الراهن... معارضتها الشديدة لفتح قناة عدن الفضائية ومعاودة بثها من العاصمة عدن بنفس الاستقلال للجنوب.

ولكن وبرغم هذه العلاقة الغير شرعية القائمة بين الشرعية والتيار الجنوبي المطالب بالاستقلال...ينبغي على النشطاء الجنوبيين وجماهير الجنوب ابتداع سلسلة من الفعاليات والاساليب والادوات التي تجعل هدف شعب الجنوب حاضرا وبارزا باستمرار للداخل والخارج..

ابو الشهيد

مصعبين

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