المقاومة الجنوبية وسياسة عدم الإبتزاز للتحالف العربي !!

(الصورة تظهر حفاة الأقدام الجنوبيين أبطال هزيمة المشروع الايراني في عدن وباب المندب)

قال سياسي جنوبي أن المتابع الحصيف يلحظ يوم عن يوم الثورة الجنوبية تثبت مكانتها في وجدان شعبها رغم عدم وجود قيادة موحدة وهو ما يثير حفيظة أعداء الجنوب من القوى اليمنية سواء في الشرعية او في صنعاء

وقال الأكاديمي والباحث السياسي "د حسين لقور بن عيدان" يكفي هذه الثورة فخرا انها هي أول من تصدت للمشروع الإيراني في عدن و افشلت سيطرة قوات المخلوع و مليشيا الحوثة يوم 19 مارس 2015م قبل قيام عاصفة الحزم و حافظت على عدن حرة بوابة العرب الجنوبية وباب مندبها من وصول السفن الإيرانية اليه والتحكم فيه .

وقال "بن عيدان" في منشور خاص عندما واصلت معركة المقاومة بعد انطلاقة عاصفة الحزم لم تبتز أشقاءنا في التحالف العربي ولم تضع شروطا لها لكي تخوض الحرب بل أدت دورها بكل اقتدار وحررت الضالع في شهرين وعدن في ثلاثة أشهر و من بعده باقي محافظات الجنوب , واليوم تخوض معركة تطهير باب المندب تعزيزا لعروبته بينما قوات المنافقين و فيالقهم عاجزة عن تحرير محافظة يمنية رغم كل الدعم الكبير الذي قدم لهم والإسناد.

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