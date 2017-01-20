الحراك الجنوبي الايراني والحراك العفاشي ..والعقول الضامرة !!

للاسف الشديد ظل اعلام اخوان المسلمين في اليمن يردد عدد من الاكاذيب بهدف استهداف وحدة الحراك الجنوبي وتمزيق قوته الضاربة والتي اصبحت من وجهة نظرهم تهددهم بدرجة اولئ ،فجهزت المبالغ المالية والمواقع الاخبارية والقنوات لزعزعة وحدة الحراك ولكنها فشلت فشلا ذريعا امام تلاحم وصمود وعنفوان حراكنا السلمي والذي انبثقت منة المقاومة الجنوبية وعلية نورد الاتي ..

_الحراك له اهداف ثابتة وهي التحرير والاستقلال فهل راينا فعاليات لما سموه الحراك الايراني ترفع العلم الايراني ، وهل راينا ما سموه الحراك العفاشي خرج في مسيرات يرفع صور عفاشهم ، ان هذه الاكاذيب والمسميات لاتوجد الا في عقولهم الضامرة وقلوبهم الحاقدة على كل ماهو جنوبي ..

_انبثقت من رحم الحراك المقاومة الجنوبية واخرستهم فاين المقاومة الايرانية والمقاومة العفاشية لم تنبثق من رحم الحراك الذي زعموه.

_لمن يعزفون على ان الجنوبين مختلفين فمن الطبيعي وجود الفصائل والمكونات في اي تكتلات سياسية اوثورية ففي الجنوب لاحظنا جبهة التحرير والجبهة القومية ، وكم هي في العراق وفي سوريا بل وكم داخل شرعية الرئيس هادي من تكتلات ..

_ماهو العلم الذي يرفعه حراككم العفاشي والايراني.

_لقد اتعبوا انفسهم ولم يصدقهم في هذه الخزعبلات الا بعض اصحاب العقول الضامرة ، الحراك رقم صعب زعزع عرش علي عبدالله صالح ورفض كل المحاولات لاستقطابة وفرض نفسه على الواقع واثبت جدارته في الدفاع عن قضيته وان حصلت بعض الشواذ فهي لاتختلف عن شواذ الجماعة ومن شذ شذ لنفسه اما الحراك ثابت المبدا .

_اتخذت كل وسائل اعلامهم حرب علئ الحراك ونسيوا علي عبدالله صالح .

_ انقلبوا على اعترافهم بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم ، وسلكوا منهج صالح الوحدة او الموت ، وظلوا يصدرون كروت التخوين لاي جنوبي شريف متمسك بعهودة نحو الشهدا ونحو الاستقلال والتحرير..

_اجبرهم الحوثيين من ليس لهم قضية بالجلوس للحوار وتوقيع اتفاق السلم والشراكة وزيارة صعدة ، ورفضوا اشراك الجنوبيين في الحوار لان الحوثي يمتلك القوة والحراك سلمي

ولولا عاصفة الحزم لاصبحوا شركاء في الحكم مع الحوثي..

_ ضاق بهم الافق بقبول عودة قناة عدن في جدة لتعود تبث وتنقل مايدور في عدن واقصوا اغلب الجنوبيين منها وهي السياسة التي كان يتبعها صالح ..

- من حرروا البقع وايضا يشاركون في مارب ،وتعز من الجنوبيين وحرروا الجنوب ماذا يعتبروهم حراك عفاشي ولا ايراني ولا اي اكذوبة سيصنفونهم بها..

- هناك افراد جنوبيين من الحراك لهم وجة نظر بان الحراك يجب ان يستغل حاجة دول التحالف له ويشترط اعترافهم بدولة الجنوب كي لاتذهب تضحياتهم هدرا وحرية الرأي مكفولة في اطار الحراك وهم مثلهم مثل بعض قيادات الاخوان التي اختفت عن المشهد تماما مثل الزنداني واليدومي وغيرهم...

_يتدخلون في تصنيف عناصر الحراك ونعتهم بدون اي وجة حق ويوزعون كروت التخوين للشرفاء والابطال ويحرمونهم من مرتباتهم وترقيمهم في المعسكرات وفي الاتجاه الاخر يوزعون كروت الوطنية لعناصرهم وارقام الوظائف للمغتربين من انصارهم ممن هم غير موجودين في الجبهات

ومع كل هذا يكذبون الحراك لحمة من المهرة الئ باب المندب ومن شذ فقد شذ لنفسة وسنختلف في الحراك وسنتضارب ويظل هذا شان داخلي لاننا سنتعارك عراك المصارين في البطن فااحترموا عقول الناس التي تحتقركم بما تطرحون ...

*- ✍: مجموعة تواصل

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