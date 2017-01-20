وزير حوثي : صالح منح رتبا عسكرية لعناصر من القاعدة

قال حسن زيد وزير الشباب والرياضة المحسوب على جماعة الحوثي في تقسيمه حكومة الانقلاب في اليمن، إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان يمنح الرتب العسكرية لعناصر تنظيم القاعدة وقطاع الطرق، واتهمه باستخدامهم في اغتيال أكاديميين وعسكريين وقادة أمنيين.

وفي سياق تبريره للتعيينات العسكرية التي يقوم بها الحوثيون في المؤسسات العسكرية والأمنية من دون أي مسوغات تؤهلهم لنيل هذه المناصب، قال حسن زيد إن «النظام السابق (نظام صالح) كان يمنح الرتب العسكرية ويعتمد المرافقين بالمئات لقطاع الطرق وأعضاء القاعدة ليستخدمهم في الاغتيالات التي طالت الوطنيين من القادة العسكريين والأمنيين والأكاديميين».

وأشار القيادي الحوثي إلى أن «صالح الذي لم يلتحق بأي كلية عسكرية لم يتعلم القراءة والكتابة إلا وهو رئيس جمهورية، ولم يعترض أحد». وحاول زيد تبرير التعيينات التي يقوم بها الحوثيون ونشر عناصرهم في كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية بقوله: «إن الذين يعينون من قبل أنصار الله في الجهاز الأمني والعسكري يعينون لقدرتهم وكفاءتهم وليس لأي اعتبار آخر».

وأضاف: «نجاح قيادة الجهاز الأمني لأنصار الله بتعاونهم وتفعيلهم للأجهزة الموجودة خير دليل على قدرتهم وكفاءتهم، والهجمة الغبية على تعيين اللواء عبد الحكيم الخيواني سببها عجز الجماعات الإرهابية والأجهزة الاستخبارية العميلة عن إقلاق الأمن في ظل إدارته».

الوزير الحوثي لم يكتف بمهاجمة صالح، بل كشف القناع عن طائفيته، عندما هاجم مواطنا يمنيا بشكل عنصري على صفحته بـ«فيسبوك» لمجرد انتقاد الأخير له.

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