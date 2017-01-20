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اخبار المحافظات

ممثل عسكر صنعاء في سيئون : يهدد ان يده تمتد الى كامل حضرموت ويمنع الاقتراب منابع النفط الحضرمى

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شبوه برس - متابعات - المكلا - سيئون
الجمعة 20 يناير 2017 11:11 صباحاً

 

قام اللواء صالح محمد طيمس قائد المنطقة العسكرية الأولى امس بزيارة موقع شركة كالفالي لأنتاج النفط وقال " بأن قوات الجيش الوطني الشرعي يحمي مواقع شركات النفط بوادي حضرموت وسوف تمتد يده الى كامل حضرموت حالة القيام من أي جهة كانت أو جماعة السيطرة على منابع النفط الحضرمي اليمني الذي يعتبر ثروة سيادية وطنية" .

 

 ونقل موقع " المكلا اليوم" ما جاء في كلمة طيمس امس أمام حراسة شركة كالفالي الواقعة بالخشعة مدخل وادي رخية وهي شركة كندية الجنسية في قطاع رقم (٩ ) الذي تبلغ مساحته ٢٢٢٧ كيلو متر مربع تابع لكالفالي وتقع تحت نطاقه الخشعة وحورة ووادي العين ورخية وادي حضرموت ودهر وأجزاء من عرماء بشبوة .

 

وتزامن تفقد طيمس عدد من الوحدات العسكرية المرابطة غرب وادي حضرمو ت مع اجتماع محافظ حضرموت اللواء بن بريك مع المدير التنفيذي لشركة بترو مسيلة محمد احمد بن سميط  ومع وكلاء الوادي والصحراء الاربعة.

 

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