الجنرال الأحمر يستبدل يوجه قوات من جيشه بمأرب والعبر لحراسة كالفانى النفطية

(الصورة للجنرال الأحمر في صحراء العبر الحضرمية – شبوه برس)

أصدر الفريق علي محسن الأحمر أوامره عصر يوم أمس الخميس بأبدال حراسة مواقع شركة كالفالي المنتجة للنفط بما فيها الموقع الرئيسي بالخشعة وحدد كتيبة أفرادها من معسكر العبر وصافر بمأرب بعد يوم من زيارة صالح طميس قائد المنطقة العسكرية الأولى كما رفع مباشرة منه وبأعتماد رئيس الأركان محمد المقدشي درجة الاستعداد بمعسكر لوائي ٣٧ دروع و٢٣ ميكا التابعة للعسكرية الأولى تبدأ الحالة من منتصف ليل الخميس حتى أشعار آخر وهو ما أثار حفيظة عدد من الضباط وقبائل المنطقة

وعلم " المكلا اليوم اللواء أحمد بن بريك محافظ حضرموت ابلغ هاتفيا مساء اليوم رئيس الجمهورية عبدربه منصور عن هذه الخطوة التصعيدية وتدخل النائب في شركة أجنبية كندية على أرض حضرموت وتشترك الحكومة في عمليات التشغيل والانتاج بنسبة ١٥%

وذكر المحافظ الرئيس في المحادثة الهاتفية وفقا لمصادر مطلعة لمحرر المكلا اليوم بالاتفاق معه أثناء الزيارة الأخيرة ومعه رئيس الوزراء بأسناد مهمة تأمين الشركة لقبائل المنطقة للحفاظ على ممتلكاتها والآبار الثمان الموزعة على قطاع الامتياز ،

ونفت المنطقة الاولى استلامها أوامر في الاساس غير مبرره من نائب الرئيس وإن كان أيضا نائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الفعلي في الحكومة الشرعية

وتحدثت أنباء مؤكدة للمكلا اليوم عن وصول آليات عسكرية مع مغرب اليوم الى موقع الشركة الرئيسي بالخشعة مع سيارات صهاريج الخاصة بنقل النفط ويبدو أن ترتيبات سابقة جرت بين نائب الرئيس ومسئولين بوادي حضرموت حيث التقى منذ فترة قريبة وكيل الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت ومعه مدير عام مديرية دهر بشبوة الفريق الاحمر بالوديعة والرياض وقبلها وبعدها التقى مسئولين من الوادي وشبوة لمنحه صفة حق التصرف فيما يراه مناسب لمناطقهم

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء في عدن في اجتماعه الأسبوعي برئاسة أحمد بن دغر مذكرة من الرئاسة دفع بها النائب علي محسن الأحمر لأستصدار قرار حكومي بنقل الانتاج الى صافر أو بيعه كنفط خام عائداته تحت تصرف نائب الرئيس كما هو الحال في منفذ الوديعة الذي لايعلم عن أيداع عائداته .

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