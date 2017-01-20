ماذا يريد صالح طيمس من حضرموت وثروتها الوطنية !!

قيادة المنطقة الاولى محسوبة على علي محسن سواء كان "طيمس" او "ابو عوجا" مجرم الراحة بردفان الجنوب كما إن غالبية افراد وضباط المنطقة غالبيتهم من اليمن وقليل من محافظة ابين وقليل جدا من حضرموت.

اليوم تتأكد شكوك وريبة حضارم الوادي في قيادة واديهم المدنية والعسكرية التي تنتمي لإصلاح محسن اليمني ومن خلال كلمة طيمس في شركة كلفالي وانه سيحمي ثروة اليمن السيادية وانه لن يسمح بالمساس بتلك الثروة.

نقول لطيمس لقد استوعبنا الكلمة الموجهة لليمني كــ ؟؟؟ حراسة عندنا بحضرموت الموجهة لإصلاح محسن اليمني ولليمن .

ولكن تلك الكلمة موجهة ايضا لنا وبمفهومنا وعيد وتهديد ليس لليمني ولكن لاهالي المنطقة الحضارم كلهم مهددا ومتوعدا لحضرموت وشعبها وارقامها الثابتة فمن اليوم لست ثعلب الصحراء بل احد ضباع الصحراء.

نرد بدورنا ونقول انك تلعب بالنار وكلامك واضح وموجه لنا ارضا وشعبا وثروة لقد عرفناك مخادع في جلستين متناقضتين ونحن ننتظر تصويب سفاهتك وعدوانيتك الغير مبررة تجاه من قبلوك بإرضهم الحضرمية فمن ينتمي لقبائل كنده لا يوجه سهامه السامة لحضرموت التي قبلتك منذ 1994م فحضرموت هي مصنع الرجال وصانعة النصر .

انك عسكري وكلامك بين وواضح ولست ممن يمتهنون السياسة نأمل ان تصحح موقفك فآل باكازم من قبائل كندة اهلنا وأعزاء علينا ونتمنى ان لا تكون من ضمن دجاج الجنوب اعداء الجنوب ارضا وشعبا وثورة .

عميلا اليمني ومحسن ولست بدوي من بدواننا وتاليتك بدوي.

انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء.

احمد بلفقيه

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