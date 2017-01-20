اللواء الأحمر يترك تحرير صنعاء من الانقلابيين ويتجه شرقا لإحتلال حقول نفط حضرموت

أكدت الأنباء الواردة من غرب وادي حضرموت عن زحف قوات تابعة لعلي محسن الاحمر إلى القطاع رقم 9 حيث تتواجد شركة كالفالي النفطية هناك بمنطقة الخشعة، كما تأتي عملية الزحف بعد زيارة للواء طيمس الكازمي للقطاع9 وأكد من خلاله ان القوات الشرعية حسب قوله لن تتوانى في حماية الحقول النفطية.

وهو مايعزز صحة الاخبار السابقة التي قالت ان قوات من مأرب وصلت لمنطقة الخشعة .

من جهة أخرى علم موقع "شبوه برس" أنه بعد التوترات التي احدثتها تصريحات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء طيمس (وكيل الأحمر) أن قواته لن تسمح لأي قوة حضرمية بحماية شركات النفط في حضرموت ردود فعل غاضبة في سائر أرجاء حضرموت عكست نفسها على غضب أبناء مناطق الامتياز النفطية الذين يقومون بحماية شركات النفط ودفعهتم للإحتشاد في مواجهة هذه القوات رغم شحة التسليح لديهم .

كما علم "شبوه برس" أنه بعد مفاوضات مع قائد الكتيبة التابعة لقوات الفريق علي محسن التي حاصرت الموقع الرئيسي لشركة كالفالي إنسحاب محدود للكتيبة الى منطقة قريبة تدعى خشم العين وتموضعها هناك إلا أن عددا من السرايا المدعومة بالمدرعات وثلاث دبابات واصلت تقدمها الى ثلاث.آبار تابعة لكالفالي النفطية وتعزيزات الى اللواء٢٣ميكا بمنطقة العبر.. ووفقا للمعلومات فانه لم تحدث أي اشتباكات حتى اللحظة بينما غادر قبل منتصف الليل ضباط من اركان المنطقة الاولى بعد نجاحهم في اقناع قائد الكتيبة بالأنسحاب الجزئي ..

ولا يزال التوتر المشوب بالحذر يخيم حتى اللحظة على المنطقة ..

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