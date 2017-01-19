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المحافظ الزبيدي يستقبل الوفد التركي الزائر للعاصمة عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 19 يناير 2017 11:39 مساءً

 

استقبل محافظ العاصمة عدن اللواء/ عيدروس الزُبيدي  في  مكتبة  مساء  اليوم  الخميس الوفد التركي الزائر للعاصمة عدن ممثلا بكل من السيد اميردانشر رئيس دائرة النقل بوزارة النقل التركية ، والسيد عبدالله سالم منسق وكالة التعاون والتنسيق التركية

ورحب الاخ المحافظ بالوفد التركي الزائر للعاصمة عدن ، مؤكدا   لهم استعداد السلطة المحلية بتوفير الإمكانيات المتاحة للعمل وتسهيل مهامهم .

 

وخلال اللقاء  اطلع الوفد التركي المحافظ الزبيدي على زيارتهم للعاصمة عدن  والتي تأتي لتعزيز العلاقات في مجال النقل وتطوير ميناء عدن والاستفادة من الخبرات التركية .

كما اطلع الوفد التركي المحافظ عن  توفير تيجان الميناء بطلب مؤسسة مواني خليج عدن .

 

بدوره تحدث السيد اميردانشر رئيس دائرة النقل التركي عن اهمية تبادل الخبرات بين الأتراك واليمنيين وتعزيز العلاقات المستقبلية  بين عدن وأنقرة  .

حضر اللقاء الدكتور صالح الحكم مستشار المحافظ والاستاذ منصور زيد مدير مكتب محافظ العاصمة عدن  .

 

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