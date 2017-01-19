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الاِصلاح ماله من أسمه غير (7) حروف !!

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شبوه برس - خاص - المكلا
الخميس 19 يناير 2017 11:20 مساءً

 

كتب الشاعر/عبدالله الجعيدي.قصيدة طويلة عن حزب الاصلاح اليمني ينشرها موقع شبوه برس - :  

 

( الاِصلاح ) يامن عــن أخباره بغيتــــوا خبــــر

بعطيكم أخبار تقشــــب في البــــدن بالشعــــر

الأول الكــــذب والتضليــــــــل بالمختصــــــــر

والثاني القتل والسرقــــــة وهــــــــدم الديــــار

( الاِصلاح ) ماله من أسمه غير سبعة حــروف

فـــوق المجلات يكتبهــــا وفــــوق الكشــــوف

غيــــر الكتابــــات مانسمع بشئ أو نشـــــــوف

الا التآمــــر وخــــذلان الف صاحـــــب وجــــار

( الاِصلاح ) كلمــة لهــــا قيمــة ومعنى كبيــــر

لكنهــــم قزّموهــــــــا ميّتيــــــــن الضميــــــــر

فوق أرض فيها الغني خلّــوه يصبــــح فقيــــر

والمجــــرم أصبــح بهــــا يا شيخ يا مستشـــار

( الاِصلاح ) في حكمه العيش الهنيء مايطيـب

فِكره على الناس واسلامـــه ودينــــه غريــــب

القــــات حلّله والبُــــن حرّمــــــــه والزبيــــــب

والسلطة اكبـــر هــــدف حولـــه تمحــــور ودار

(الاِصلاح ) ظاهره رحمـة لاجتــــذاب الشبـــاب

لكن باطنــــه في الواقــــع عـــــذاب العــــذاب

فيــه الثعالــــب بسرعــــة تنقلــــب لك ذيــاب

والحلو لك ينقلــب في غمضــــة العيــــن قــــار

( الاِصلاح ) حزباً على الباطل بنـــوه السّــــرق

مــــن مِعلــــم المؤتمــــر ثلثين نوبــــه فـــــرقّ

مـــن بعــــد توقيع فيمــــا بينهــــم ع الــــورق

يضمن حقـــوق الحراميــــة صغــــار أو كبــــار

( الاِصلاح ) نسخة مــن الحوثي وزمرة (علي)

مابه أحــد مــــن حلال الشعـــب جيبــــه خلي

الشيــــخ والعسكـــــري والملتحــــي والولــــي

كلاً بقسمــــه في السرقـــــــة ولعــــب القمــــار

( الاِصلاح ) مــــن يــوم ما اُسس وجانا نبــــاه

وتسابقوا فيــــه ع الكرسي عيــــــاف الجبــــاه

مافيــه خصلــــة حميــــدة تلفــــت الأنتبــــاه

وتقيــم لـــــه وزن مابيــــن البشــــر وأعتبــــار

( الاِصلاح ) كفـّر على كيفــــه في المسلميــــن

حــــد قال عنهـــم مسيحيــة وحــــد ملحدين

والقتل حلّلــــه فيهــــم والعــــــذاب المهيــــن

والأســر والسبي والمــــوت البطئ والحصــــار

( الاِصلاح ) قومــــه يقولـوا عكس مايفعلـــون

والنصـب برره مــــن مبــــدأ ســــداد الديــــون

عنـد المصالــــح شعــــاره كل غالــــي يهــــون

ياويل مــــن يتّخــــذ دينــــــه لذنبــــه ستــــار

( الاِصلاح ) لــــه يدخـــل الفقري ويخرج غني

ويصيــــر مــــورده ع الدولار مــــــــورد هنـي

بنــــت القيــــادي لهــــا أربــــــــع فلل تبتنــــي

وأبن القيادي بناء (هوتيــــل فايـــــف ستــار )

( الاِصلاح ) عادتــــه لو شـــاف المصالح يهيج

ان شافهـا في اليمـــــن وان شافها في الخليج

ينسج حيــــلّ لاجــــل يستحــوذ عليها نسيج

ماقــــد نسجهــــا سياسييــــن قبلــــه كبــــــار

( الاِصلاح ) عنـّه تخلّى كــــم قيـادي شريـــف

من بعد ماشاف بـــأم العيــــن واقــع مخيــــف

داخل مقـاره وفالشــــارع وفــــوق الرصيــــف

او في مخيّم يلــــم فيــــه الشبــــاب الصّغــــار

( الاِصلاح ) مـــن حيث مايظهر يغيب الصلاح

والأمــــن يضعــــق ويقوى ســــوق بيع السلاح

حد شال( ميزر ) على كتفـه وحــــد ( برقلاح)

والأحزمــة شي على اليمنى وشي ع اليســــار

( الاِصلاح ) شمّر في الارهاب عـــن ساعــــده

وأنتــــج دواعــــش كمــــا ما أنتــج القاعــــدة

في ارض بالأمــن كانــــت والرخــــاء واعــــدة

قبل ان يلامس ثراهـا جيش حــــزب الدمــــار

( الاِصلاح ) شارك بقـــوة في خــــراب البلــــد

واجّل لاهـــداف حســــم المعركة في الجنــــد

منّه (عــــدن) تشتكي (والراهــدة) (والعنــــد)

والخلق يشكـون مــــن باطلــــه ليــــل ونهــــار

( الاِصلاح ) في كل تاريخـــه لنفســــه نحــــاز

عبــــر التسلــــق وعبــــر الدّجـــــل والأبتــــزاز

كل ماخســــر في بلاده معركــــة قــــال فــــاز

ويقوــــل لي لايشــــق عنــــد المعارك غبـــــــار

( الاِصلاح ) نذبـح ونتشرّد وجُنــــده جلـــوس

بين الغرف في الفنـــادق يجمعـــون الفلـــوس

من يرتجي نصــــر ياتي به ضعــــاف النفوس

تعبر سنينـــه وعمــــره في سهــــن وأنتظــــار

( الاِصلاح ) به ناس كثره من وسـاع البطــــون

باسـم الاغاثــــة وتحريــــر الوطــــن ينهبـــون

الشعب ينزف وهــــم ع الكســــب يتسابقــــون

ماخافــــوا الله ولا حسبــــوا لجنـــــة ونــــــــار

( الاِصلاح ) سيطـــر في الازمــة على كل شي

من دون ياناس مايخســــر في الحـــــرب شي

والنصــــر لي مايساهــــم فيــــــه بــــه ينتشي

ويقول نحــــــــن الذي كُنا سبــــب الانتصــــار

( الاِصلاح ) حافـــظ على قوّتــــه بين القــوى

لا سرحوا النـــاس ميــــدان البطولــــة ضــــوى

الداء لغيره وهـــو لــــه في الحــــروب الــــدوا

والكذب لــه مثــل تزويــــر الحقائــــق شعــــار

( الاِصلاح ) نظّم صفوفه لاقتناص الفــــرص

مارص جيشــه في الميــــدان والحــــرب رص

والنصــــر مايــــوم فكّـــر فيــــه والا حــــرص

حرصـه على سرقــــة الثورة ونهــــب العقــــار

( الاِصلاح )عينه على الكرسي في أرض اليمن

لــــو قـــدّم الشعــــب كله لاجــــل ذلك ثمــــن

ماهمـــه القتــل في (صنعــاء) ولا في (عــدن)

او في (المكلا ) وفي( مــارب) وفي( زنجبــار)

( الاِصلاح ) ياجاهــل الاِصلاح معول خــــراب

عضوه وقائـده مايعــــرف طريــــق الصــــواب

قلبــــة على أمــــة الاسلام جنحــــة غــــــراب

وأهل الجزيــــرة حــــذف كيره عليهم شــــرار

( الاِصلاح ) لو يمسك السلطة ولو نصف عــــام

أقرؤوا على كل سكان الخليــــج الســـــــــــلام

يامـــن على الفـرش مــــن فوق الارائك نيــــام

أصحــــوا لمــــارد يعجّل نحوكــــم بالمســــــار

( الاِصلاح ) بالشال واللحيـة غــــزا كل بيــــت

والا بكرتــون تمــــر أســـود وكرتــــون زيــــت

واهل (المنامة) غزاهـم (والحساء والكويــــت)

بالكــذب والغــــش والحيلـــة وفــــن الحــــوار

( الاِصلاح ) مشروع عنده والله انـــه خطيــــر

منّــــه اذا مـــاتمــــكن كلــــنــــا بانطيــــــــــــر

مــــابايخلي لنــــا ريــــس قــــوي أو أميــــــــر

حــــد بايسرّحــــه بالمينــــاء وحــــد بالمطـــار

( الاِصلاح ) من خلف (جاكرتا) الي خلف (بون)

طابور خامس يقف خلفه من اهـــل الدقــــون

في كل مكتـــب وكل مرفق لــــه أربع عيــــون

حتى تسهــــّل وصولــــه للهــــدف بأختصــــار

( الاِصلاح ) مالوم شك أهـل ( الامارات ) فيـه

او لــــوم مخلــــوق يستحقــــره أو يزدريــــــه

لومي على حزب لو شــــاف الخوي مع خويــــه

نــــادى بالارهــــاب مانــادى بحســــن الجــــوار

( الاِصلاح ) لو.. ماتنبهنـــا مــــن اليــــوم لــــه

بكــــرة علينــــا نجهّــــز جيــــش جــــرار لـــــه

واســــراب تقضي على حلمـــــــه وتستاصلــــه

غيــــر البوارج وغواصــــات تحـــــت البحــــار

( الاِصلاح ) تاريخه أسـود فيـــه ماشي بياض

يا أهل (ابوظبي) (والدوحة) ويااهل (الرياض)

واي شخص عنده على هــذا الكلام أعتـــراض

بثبتــــه..... والا يطالبنــــي بــــرد الاعتبــــــــار

( الاِصلاح ) قـــد كان متحالف مع (المؤتمــــر)

ضــــد اليمــــن والسعوديـــــة ودولة قطــــــــر

وارتكبوا أكبــــر جرائــــم لــــم ولــــن تغتفــــر

لو زاحموا حــــول بيت الله وحــــول الجمــــار

( الاِصلاح ) لـــو مايبيعك يــــوم مايشتريــــك

ويشـوّه أسمــــك ويتكلم وراء الظهــــر فيــــك

حتى ولو كنـــت في خيــــره وشــــره شريــك

مثل الذي لو شــرب مــــن بئــــر يرمي حجــار

( الاِصلاح ) واجب على مخلوق مثلي محـــب

قضّى حياتــــه في أرض المملكـــــة مغتــــرب

يشعـــــــر وينصــــح ويتكلــــم بكل مايجــــب

ضــــد مــــن يمثّل عليهــم بالثيــــاب القصــــار

( الاِصلاح ) منـّه ومــــن غدره قرعنا الجـرس

ان عــــاد حـــــــد مستشارييــــن والا حــــرس

او عاد حــد شخص في ارقى المعاهــــد درس

عنــــده جراءة وقــــوة لاتخــــــــاذ القـــــــرار

 

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