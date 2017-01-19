الاِصلاح ماله من أسمه غير (7) حروف !!
كتب الشاعر/عبدالله الجعيدي.قصيدة طويلة عن حزب الاصلاح اليمني ينشرها موقع شبوه برس - :
( الاِصلاح ) يامن عــن أخباره بغيتــــوا خبــــر
بعطيكم أخبار تقشــــب في البــــدن بالشعــــر
الأول الكــــذب والتضليــــــــل بالمختصــــــــر
والثاني القتل والسرقــــــة وهــــــــدم الديــــار
( الاِصلاح ) ماله من أسمه غير سبعة حــروف
فـــوق المجلات يكتبهــــا وفــــوق الكشــــوف
غيــــر الكتابــــات مانسمع بشئ أو نشـــــــوف
الا التآمــــر وخــــذلان الف صاحـــــب وجــــار
( الاِصلاح ) كلمــة لهــــا قيمــة ومعنى كبيــــر
لكنهــــم قزّموهــــــــا ميّتيــــــــن الضميــــــــر
فوق أرض فيها الغني خلّــوه يصبــــح فقيــــر
والمجــــرم أصبــح بهــــا يا شيخ يا مستشـــار
( الاِصلاح ) في حكمه العيش الهنيء مايطيـب
فِكره على الناس واسلامـــه ودينــــه غريــــب
القــــات حلّله والبُــــن حرّمــــــــه والزبيــــــب
والسلطة اكبـــر هــــدف حولـــه تمحــــور ودار
(الاِصلاح ) ظاهره رحمـة لاجتــــذاب الشبـــاب
لكن باطنــــه في الواقــــع عـــــذاب العــــذاب
فيــه الثعالــــب بسرعــــة تنقلــــب لك ذيــاب
والحلو لك ينقلــب في غمضــــة العيــــن قــــار
( الاِصلاح ) حزباً على الباطل بنـــوه السّــــرق
مــــن مِعلــــم المؤتمــــر ثلثين نوبــــه فـــــرقّ
مـــن بعــــد توقيع فيمــــا بينهــــم ع الــــورق
يضمن حقـــوق الحراميــــة صغــــار أو كبــــار
( الاِصلاح ) نسخة مــن الحوثي وزمرة (علي)
مابه أحــد مــــن حلال الشعـــب جيبــــه خلي
الشيــــخ والعسكـــــري والملتحــــي والولــــي
كلاً بقسمــــه في السرقـــــــة ولعــــب القمــــار
( الاِصلاح ) مــــن يــوم ما اُسس وجانا نبــــاه
وتسابقوا فيــــه ع الكرسي عيــــــاف الجبــــاه
مافيــه خصلــــة حميــــدة تلفــــت الأنتبــــاه
وتقيــم لـــــه وزن مابيــــن البشــــر وأعتبــــار
( الاِصلاح ) كفـّر على كيفــــه في المسلميــــن
حــــد قال عنهـــم مسيحيــة وحــــد ملحدين
والقتل حلّلــــه فيهــــم والعــــــذاب المهيــــن
والأســر والسبي والمــــوت البطئ والحصــــار
( الاِصلاح ) قومــــه يقولـوا عكس مايفعلـــون
والنصـب برره مــــن مبــــدأ ســــداد الديــــون
عنـد المصالــــح شعــــاره كل غالــــي يهــــون
ياويل مــــن يتّخــــذ دينــــــه لذنبــــه ستــــار
( الاِصلاح ) لــــه يدخـــل الفقري ويخرج غني
ويصيــــر مــــورده ع الدولار مــــــــورد هنـي
بنــــت القيــــادي لهــــا أربــــــــع فلل تبتنــــي
وأبن القيادي بناء (هوتيــــل فايـــــف ستــار )
( الاِصلاح ) عادتــــه لو شـــاف المصالح يهيج
ان شافهـا في اليمـــــن وان شافها في الخليج
ينسج حيــــلّ لاجــــل يستحــوذ عليها نسيج
ماقــــد نسجهــــا سياسييــــن قبلــــه كبــــــار
( الاِصلاح ) عنـّه تخلّى كــــم قيـادي شريـــف
من بعد ماشاف بـــأم العيــــن واقــع مخيــــف
داخل مقـاره وفالشــــارع وفــــوق الرصيــــف
او في مخيّم يلــــم فيــــه الشبــــاب الصّغــــار
( الاِصلاح ) مـــن حيث مايظهر يغيب الصلاح
والأمــــن يضعــــق ويقوى ســــوق بيع السلاح
حد شال( ميزر ) على كتفـه وحــــد ( برقلاح)
والأحزمــة شي على اليمنى وشي ع اليســــار
( الاِصلاح ) شمّر في الارهاب عـــن ساعــــده
وأنتــــج دواعــــش كمــــا ما أنتــج القاعــــدة
في ارض بالأمــن كانــــت والرخــــاء واعــــدة
قبل ان يلامس ثراهـا جيش حــــزب الدمــــار
( الاِصلاح ) شارك بقـــوة في خــــراب البلــــد
واجّل لاهـــداف حســــم المعركة في الجنــــد
منّه (عــــدن) تشتكي (والراهــدة) (والعنــــد)
والخلق يشكـون مــــن باطلــــه ليــــل ونهــــار
( الاِصلاح ) في كل تاريخـــه لنفســــه نحــــاز
عبــــر التسلــــق وعبــــر الدّجـــــل والأبتــــزاز
كل ماخســــر في بلاده معركــــة قــــال فــــاز
ويقوــــل لي لايشــــق عنــــد المعارك غبـــــــار
( الاِصلاح ) نذبـح ونتشرّد وجُنــــده جلـــوس
بين الغرف في الفنـــادق يجمعـــون الفلـــوس
من يرتجي نصــــر ياتي به ضعــــاف النفوس
تعبر سنينـــه وعمــــره في سهــــن وأنتظــــار
( الاِصلاح ) به ناس كثره من وسـاع البطــــون
باسـم الاغاثــــة وتحريــــر الوطــــن ينهبـــون
الشعب ينزف وهــــم ع الكســــب يتسابقــــون
ماخافــــوا الله ولا حسبــــوا لجنـــــة ونــــــــار
( الاِصلاح ) سيطـــر في الازمــة على كل شي
من دون ياناس مايخســــر في الحـــــرب شي
والنصــــر لي مايساهــــم فيــــــه بــــه ينتشي
ويقول نحــــــــن الذي كُنا سبــــب الانتصــــار
( الاِصلاح ) حافـــظ على قوّتــــه بين القــوى
لا سرحوا النـــاس ميــــدان البطولــــة ضــــوى
الداء لغيره وهـــو لــــه في الحــــروب الــــدوا
والكذب لــه مثــل تزويــــر الحقائــــق شعــــار
( الاِصلاح ) نظّم صفوفه لاقتناص الفــــرص
مارص جيشــه في الميــــدان والحــــرب رص
والنصــــر مايــــوم فكّـــر فيــــه والا حــــرص
حرصـه على سرقــــة الثورة ونهــــب العقــــار
( الاِصلاح )عينه على الكرسي في أرض اليمن
لــــو قـــدّم الشعــــب كله لاجــــل ذلك ثمــــن
ماهمـــه القتــل في (صنعــاء) ولا في (عــدن)
او في (المكلا ) وفي( مــارب) وفي( زنجبــار)
( الاِصلاح ) ياجاهــل الاِصلاح معول خــــراب
عضوه وقائـده مايعــــرف طريــــق الصــــواب
قلبــــة على أمــــة الاسلام جنحــــة غــــــراب
وأهل الجزيــــرة حــــذف كيره عليهم شــــرار
( الاِصلاح ) لو يمسك السلطة ولو نصف عــــام
أقرؤوا على كل سكان الخليــــج الســـــــــــلام
يامـــن على الفـرش مــــن فوق الارائك نيــــام
أصحــــوا لمــــارد يعجّل نحوكــــم بالمســــــار
( الاِصلاح ) بالشال واللحيـة غــــزا كل بيــــت
والا بكرتــون تمــــر أســـود وكرتــــون زيــــت
واهل (المنامة) غزاهـم (والحساء والكويــــت)
بالكــذب والغــــش والحيلـــة وفــــن الحــــوار
( الاِصلاح ) مشروع عنده والله انـــه خطيــــر
منّــــه اذا مـــاتمــــكن كلــــنــــا بانطيــــــــــــر
مــــابايخلي لنــــا ريــــس قــــوي أو أميــــــــر
حــــد بايسرّحــــه بالمينــــاء وحــــد بالمطـــار
( الاِصلاح ) من خلف (جاكرتا) الي خلف (بون)
طابور خامس يقف خلفه من اهـــل الدقــــون
في كل مكتـــب وكل مرفق لــــه أربع عيــــون
حتى تسهــــّل وصولــــه للهــــدف بأختصــــار
( الاِصلاح ) مالوم شك أهـل ( الامارات ) فيـه
او لــــوم مخلــــوق يستحقــــره أو يزدريــــــه
لومي على حزب لو شــــاف الخوي مع خويــــه
نــــادى بالارهــــاب مانــادى بحســــن الجــــوار
( الاِصلاح ) لو.. ماتنبهنـــا مــــن اليــــوم لــــه
بكــــرة علينــــا نجهّــــز جيــــش جــــرار لـــــه
واســــراب تقضي على حلمـــــــه وتستاصلــــه
غيــــر البوارج وغواصــــات تحـــــت البحــــار
( الاِصلاح ) تاريخه أسـود فيـــه ماشي بياض
يا أهل (ابوظبي) (والدوحة) ويااهل (الرياض)
واي شخص عنده على هــذا الكلام أعتـــراض
بثبتــــه..... والا يطالبنــــي بــــرد الاعتبــــــــار
( الاِصلاح ) قـــد كان متحالف مع (المؤتمــــر)
ضــــد اليمــــن والسعوديـــــة ودولة قطــــــــر
وارتكبوا أكبــــر جرائــــم لــــم ولــــن تغتفــــر
لو زاحموا حــــول بيت الله وحــــول الجمــــار
( الاِصلاح ) لـــو مايبيعك يــــوم مايشتريــــك
ويشـوّه أسمــــك ويتكلم وراء الظهــــر فيــــك
حتى ولو كنـــت في خيــــره وشــــره شريــك
مثل الذي لو شــرب مــــن بئــــر يرمي حجــار
( الاِصلاح ) واجب على مخلوق مثلي محـــب
قضّى حياتــــه في أرض المملكـــــة مغتــــرب
يشعـــــــر وينصــــح ويتكلــــم بكل مايجــــب
ضــــد مــــن يمثّل عليهــم بالثيــــاب القصــــار
( الاِصلاح ) منـّه ومــــن غدره قرعنا الجـرس
ان عــــاد حـــــــد مستشارييــــن والا حــــرس
او عاد حــد شخص في ارقى المعاهــــد درس
عنــــده جراءة وقــــوة لاتخــــــــاذ القـــــــرار