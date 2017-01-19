مجلس أبناء بيحان يكشف في بيان أسرار مايحدث فيها من مؤامرة لفصلها عن الجنوب ويطالب الرئيس بالتدخل

أصدرت قيادات وقواعد مجلس أبناء بيحان المرابطين في بيحان وفي الجبهات تحديداً بيانا هاما كشفت فيه خفايا وأسرار مايحدث في بيحان وبالتفصيل .

ووضعت قيادات المجلس الجميع وفي مقدمتهم الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادات التحالف العربي أمام ماحصل ويحصل في مديرية بيحان بمحافظة شبوة .

وفيما يلي ينشر " شبوه برس" نص البيان كما ورد والذي جاء فيه :

أننا منذ إعلان تأسيس مجلس أبناء بيحان قبيل نحو عام ونصف واشهاره في عاصمة التحالف العربي بالمملكة العربية السعودية الرياض ونحن نعمل بكل مانستطيع سواء في الداخل عبر العمل اللوجستي الانساني فيما يخص ظاهرة تفشي حمى الضنك وكذلك في الإسهام عبر رئيس المجلس المهندس علي المصعبي لتوضيح حقيقه مايجري في بيحان من ظلم باتهامات في تقارير رفعت لبعض الجهات المختصة بالتحالف بأن بيحان وأهله حوثيين وعفاشيين بينما في بيحان كانت ومازالت البطولات يسطرونها أبناء بيحان بمختلف تكويناتهم المجتمعية وتوجهلتهم السياسية من خلال توضيح كل ذلك طيلة عام عبر الفضائيات والقنوات واللقاءات ببعض المعنيين الذين ادركوا الحقيقة وقالوا كلمتهم أمثال العقيد إبراهيم آل مرعي الخبير والمحلل السياسي والعسكري الإستراتيجي وكذلك الدكتور فهد الشليمي المحلل السياسي وكذلك تداعى الكثير من أمثالهم من الجنوبيين والاشقاء الخليجيين بالتنبيه لأهمية بيحان وبسالات رجالها وشبابها للذود عن الدين والأرض والعرض.وموضحين اهميه تحريرها واستعادتها من وكلاء إيران الحوثعفاشيين.

واليوم نرى أن العزم والهمه تزداد طلبا في سرعه النصر المنشوده وكان هناك لقاء تاريخي مع الجنرال لحمر بمعية الدكتور اللواء ناصر عبدربه الطاهري وحضور عدد لاباس به من قيادات المعركة والمقاومه والشخصيات الاجتماعيه والعسكرية ووجه المهندس علي المصعبي سؤالا لعلي محسن الأحمر حول حقيقه وجود قرار سياسي لتحرير بيحان حيث أن الوقائع المشهوده على الأرض لا تبشر بوجود هذا القرار الأمر الذي لم يرد عليه الجنرال الأحمر بشكل مباشر..ونحن الآن في خضم معركه التحرير التي لن يتوقف الأبطال في كل جبهات القتال إلا بالنصر وطرد آخر جندي حوثعفاشي من بيحان وبناء على ما لمسناه حاليا ومانعانيه فإننا نصدر هذا البلاغ الهام الموجه لشبوة بقيادتها ورجالها الأشاوس الذين سطروا معنا في الجبهات اروع الملاحم البطوليه وقوافل الشهداء الأبرار باعتبار بيحان جزء لا يتجزاء من شبوة بشكل خاص ومن الجنوب بشكل عام الأمر الذي نرى أن هنالك من يسعى لفصل بيحان بنفطها وصحرائها وجبالها واوديتها عن شبوة من خلال عجز محور شبوة عن القيام بواجباته بسبب ارتباطه بالمنطقه الثالثه في محافظه مأرب ودعم المنطقه الثالثه لبعض الجهات في بيحان دون غيرها وهذا ضمن مخطط أكبر يستهدف تجزئة شبوة بدء" ببيحان وبالتالي ضياع الجنوب الأبي ضمن هذا المخطط ..

وعليه فإننا نوضح من خلال البيان أهم معاناه أبناء بيحان سواء في الداخل أو في ساحات الشرف والبطولة :

اولا" هنالك حصار شديد فرض على بيحان الواقع تحت السيطرة الحوثيه وماسي يعانيها مالا يقل عن مايعادل ثلاثين ألف نسمه مقطوع عنهم الغذاء والدواء والكهرباء والمحروقات ناهيك عن مايمارسه الحوثعفاشيين من تعسف للابرياء العزل فيها رغم وجود مقاومة بالداخل يسطر فيها الأبطال اروع الملاحم رغم شحه الدعم والامداد لهم ومنها كتائب البيحاني التي كبدت الحوثعفاشيين الخسائر ومازالت وكذلك مقاومة وادي الموت في وادي خر وكذلك أبطال وادي النحر الأمر الذي يظهر ويتوقف جراء انقطاع فتات التموين الذي لاياتيهم إلا على حسابهم وان أتى من الجهات المختصة فهوشحيح لايذكر مقارنه بالعمل الذي يقومون به وهنالك سوء إدارة في النقاط الواقعه تحت اشراف القوات النظاميه المواجهه للاحتلال الحوثعفاشي زادت الطين بله في حصار بيحان الداخل من أهم الضروريات ناجم ذلك على تعدد الإدارات في جبهات بيحان.

ثانيا" تسلط بعض النافذين في اللواء 21ميكا وظهور حالات نهب وسرقة لمقدرات اللواء الذي للأسف يحظى بدعم كبير من المنطقه الثالثه وقد وجه لهم فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي برقية شديده اللهجة بعد توضيح ذلك لهم وفضحه عبر وسائل الإعلام من خلال قياده مجلس أبناء بيحان ومن يشرف على هذه الممارسات هو العقيد علي الحوري المرتبط باستثمارات بالنفط ومرتبط بدعم مباشر من الجنرال علي محسن لحمر والمقدشي المعيقان الحقيقيان لأي تقدم في جبهات بيحان.وهذا اللواء 21ميكا بقيادة العميد جحدل حنش العولقي أغلب من فيه ينتمون للمحافظات الشماليه ولهم انتماءات حزبيه يفترض أن إلا تكون حاضرة في العمل العسكري المحرم لأي انتماء حزبي فالجيش وطني هكذا كان يفترض به إنما هو جيش صنعه ال لحمر وشي بديهي لايعلمون مامعنى الوطنيه حتى يبنون جيوش بهذا المعنى.

ثالثا" بعد بيحان شبوة عن العاصمة الجنوبية عدن جعل امكانيه تنظيم مقاومة جنوبيه فاعله ومدعومه شبه معدومه وان وجدت فإنها مهمشه ناهيك عن خطأ من أسسوا مجلس مقاومة شبوة بعد خروج الحوثيين من عتق دون أن يكون لبيحان أي حضور لا لوجستي ولا مادي ولا تمثيل بالرغم من وجود الحوثيين بقوة في شبوة ليس إلا في مديريات بيحان ومع ذلك تم ذكر ذلك من باب الحصر للاشكالات والمعوقات وفق تقييم عادل لايستهدف أحد بقدر مايسعى للتصويب.

تم دفع مبالغ وأسلحة لبعض الشخصيات سواء على مستوى شبوة أو بيحان بالرغم من شحتها من الجهات المختصة وتم مطالبتهم عبر تلك الجهات وعلى مستوى القنوات تم توضيحهم للتحالف العربي ولم يقابل الأمر إلا بمزيد من الدعم لهم والترقيات في المناصب لارتباط بعضهم بالجنرال علي محسن الأحمر.

وبناء على تلك المشكلات التي لم نذكر منها إلا المهم منهافاننا نتوجه بالنداء عبر هذه الرسائل للجهات التاليه:

النداء الأول لفخامة الرئيس البار عبدربه منصور هادي

نعلم مدى طيبتك وصدقك فخامة الرئيس وجديتك مع كل الأبطال إلا أننا نرى أن هنالك من يعمل للحيلولة بينك وبين ابناءك وابطالك المقاتلين تحت لواءك في كل ساحات الشرف ومن ضمنها بيحان ناهيك عن بعض الذين فرضتهم الظروف أن يكون لهم صلاحيات تعيق كل أعمالك الوطنيه الخالصه والراميه لهزيمة التآمر الايراني في المنطقه اليمنيه والعربيه برمتها ومن ضمنهم ابناءك في بيحان الذين سعت قياده مجلس أبناء بيحان للقاء بك لوضعك في الصورة ونثق في انك ستقوم بكل مايصحح الأمور من تامرات على النصر في بيحان وغير بيحان.ونوجز مطالبنا له بالتالي:

(1) العمل على تكليف شخصيه عسكريه جنوبيه بالإشراف على سير المعارك بكامل الصلاحيات والدعم دون الرجوع إلى أي قياده عسكريه أخرى وتكون باشرافك شخصيا توافيك بالعمل أولا بأول.

(2) عمل حل للسلبيات الكائنه بسبب قياده لواء 21ميكا اما بنقله وضم عدد من أبناء شبوة والجنوب يوازي عدد إخواننا من المحافظات الشماليه مع تغيير قياده اللواء بالتحديد علي الحوري وقائد الكتيبه الرابعه باللواء عارف الاصبحي وياسين التعزي وكذلك مدير عمليات اللواء صالح مشدود المتهمين في قضايا ستجدها في المنطقه الثالثه رغم التستر عليهم من قبل علي الحوري وقياده المنطقه الثالثه.

(3) موقع محور شبوة الطبيعي فخامة الرئيس انت أعلم به منا بحكم مسؤوليتك وبحكم معرفتك العسكريه سواء للمنطقة الرابعه أو الثانيه ونعلم جميعاً أن موقعه الطبيعي ليس في المنطقه الثالثه لذلك نتوسل إليك أن تسرع بقرار نقله لقطع دابر الشر وأهله فأنت قائد النصر ويهمك أكثر من الآخرين تصويب الأمور والانتصار في المعارك.

النداء الثاني نتوجه به إلى قياده محافظه شبوة التنفيذيه والعسكرية

يعلم الأخ المحافظ ومدير الأمن وقياده محور عتق مدى اهميه بيحان لشبوة وأهمية شبوة للجنوب وأننا أمام مفترق ومنعطف تاريخي يسجل فيه كلا منا موقعه من المرحله ستتذكرة الأجيال القادمه.

وبالتالي نطالبهم :

(1 ) بالوقوف الجاد أمام أي تامرات تستهدف السيطرة على مقدرات شبوة تحت ذريعة تعزيز جبهات شبوة بالمعدات والآليات العسكريه والجند وان هذه المعدات والآليات بالفعل تحتاجها شبوة ولكن بإيد القوات التي من أبنائها المتمثلة في اللواء 19مشاه وكذلك الكتائب والالويه الشبوانيه ذات الخاضعة لقيادات أما شبوانيه مستقله غير متحزبه وأما لقيادات جنوبيه كذلك غير متحزبه.

(2) إيجاد حلول لإيصال الخدمات لمديريات بيحان من مشتقات نفطية ومواد غذائية ومواد طبيه وحل إشكاليات الحصار التي يعانيها أبناء مديريات بيحان.

(3) موقف واضح وصريح ينبثق عن مؤتمر شبوي لرفض أي تنفذ أو سيطرة على مقدرات شبوة النفطية سواء كان باستثمارها من قوى التنفيذ والفساد أو كان بحماية الشركات من غير كفاءات شبوة.

النداء الثالث للجنوبيين بكل مشاربهم والمقاومه الجنوبيه

لقد غبتم عن آخر نفوذ الجنوب الأبي بيحان الصمود وقد تكون لذلك عده عوامل ولكن لا توجد لحظه أولى بالعودة لإثبات جنوبيه بيحان شبوة أفضل من هذه اللحظات التي يسطر فيها الأبطال اروع الملاحم ويقدم أزكى الدماء الطاهرة من الشهداء والجرحى وخطر تمزيق شبوة بدء"من بيحان هي مقدمه لتمزيقكم فشبوة وبيحان حاظنه الجنوب فانقذوا الجنوب في هذه الجبهه ونطالبهم بالاتي:

(1) ممارسه كل أنواع الضغط المشروع السلمي على التحالف العربي وحكومة الشرعيه بتلبية مطالب بيحان وبصدور قرار سياسي حقيقي ومعلن عمليا" بتحريرها بمنأي عن أي إشراف أو تدخل أي من الجنرال علي محسن لحمر والمدعو محمد علي المقدشي فارضهما أولى بادوارهما البطوليه.

(2) الضغط بتسليح المقاومه الجنوبيه في عدن للزحف إلى بيحان وبقية الأرض الجنوبيه التي مازالت تعاني من الاحتلال الحوثعفاشي.

(3) إرسال رسائل شعبيه وسياسيه واضحه للتحالف العربي العظيم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكه العربيه السعوديه وكذلك لسمو الشيخ خليفه بن زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الشيخ محمد حفظهم الله جميعاً بنصرة بيحان وإيقاف مساندة مايقوم به المقدشي والجنرال علي محسن لحمر من تامرات لتأخير تحرير ماتبقى من اراضينا الجنوبيه وعلى رأسها بيحان ومكيراس بسبب الصلاحيات المعطاه لهما في مسرح العمليات والتحقيق مع أي متواطئ معهما ايا" كان.

المجد والخلود لأرواح الشهداء والشفاء للجرحى والحريه للاسرى وعاش وطننا وارضنا وجزيرتنا العربيه خاليه من كل الأشرار

صادر عن قياده مجلس أبناء بيحان

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