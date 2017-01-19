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طلائع الجيش والمقاومة الجنوبية تصل الى مشارف المخأ وأنباء عن توغل القوات الشرعية الى داخلها

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شبوه برس - خاص - باب المندب المخا
الخميس 19 يناير 2017 10:38 مساءً

 

قالت مصادر اعلامية واخرى بالمقاومة ان طلائع قوات المقاومة الجنوبية والقوات المسلحة باتت على مشارف مدينة المخأ الساحلية الهامة .

واوضحت المصادر ان قوة من المقاومة الجنوبية شارفت بزحفها على المنطقة الواقعة الى الغرب من محافظة تعز وتطل على ميناء استراتيجي تاريخي هام .

وبحسب المصادر فقد تمكنت كتيبة سلمان من الوصول الى مشارف مدينة المخا بقيادة العقيد علي الحوثري متوقعة خلال ساعات انهاء السيطرة الحوثية على المدينة .

 

الى ذلك وصل ظهر اليوم جثمان الشهيد البطل والمقاوم محمد ثابت العاطفي إلى مسقط راسة يافع يهر حيث من المتوقع ان يتم الصلاة عليه ودفنه مباشرة بمشاركة المئات من ابناء الجنوب .

 

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