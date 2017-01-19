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مساجد عدن التاريخية تتعرض للهدم : ردود فعل غاضبة على محاولات هدم مسجد عتيق في عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 19 يناير 2017 10:36 مساءً

 

أثار نبأ هدم مسجد حامد السقاف بشارع الزعفران بكريتر بمحافظة عدن استياءا واسعا وردود فعل غاضبة في الشارع العام والاوساط الاهلية والجمعيات المعنية بحماية آثار وتاريخ المدينة .

 

وتصدت وجاهات دينية واجتماعية خلال اليومين لكل التسريبات التي تداولت نبأ هدم واعادة مسجد حامد السقاف الذي يعود تاريخ بناءه الى مئات السنين الأمر الذي اعتبرته الوجاهات حلقة ضمن مسلسل ممنهج لمحو الذاكرة التاريخية التي تزخر بمساجد ومعابد ومعالم أثرية كانت قبلة الزائرين لها من كل بقاع العالم ومتحفا شاهدا على اصالة مدينة عدن وعنوانا بارزا لتاريخها الضارب جذوره في اعماق التاريخ.

 

ويعتزم أهالي كريتر تنظيم سلسلة من الفعاليات التي تعبر الرفض القاطع لكل مايمس هوية وتاريخ عدن ووقف مسلسل الهدم والتشويه للمعالم الدينية والاثرية .

 

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