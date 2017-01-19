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اخبار المحافظات

ولد الشيخ يؤجل زيارته إلى صنعاء بسبب الشروط التي وضعها الحوثيون

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شبوه برس - متابعات - اليمن
الخميس 19 يناير 2017 10:33 مساءً

 

أجّل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، زيارته التي كانت مقررة إلى صنعاء بسبب الشروط وضعها الانقلابيون.

 

وقالت مصادر مطلعة، لصحيفة «البيان»، إن ولد الشيخ أحمد، كان مقرراً أن يزور صنعاء، أمس، ليسلم الطرف الانقلابي خطته المعدلة للتسوية، ومناقشة التحضيرات المتعلقة باجتماع لجنة التهدئة العسكرية المكلفة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الطرف الانقلابي اشترط أن يعترف المبعوث الأممي بالحكومة التي شكلها الانقلابيون، وأن يلتقي بوزير خارجيتها بدلاً عن اللقاء مع ممثلي جماعة الحوثي وحزب المؤتمر لشعبي، وهو ما تم رفضه، لأن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية.

 

ووفقاً لهذه المصادر، اشترط الانقلابيون أيضاً إعادة حركة الملاحة الجوية لمطار صنعاء قبل مناقشة أي أفكار للتسوية وعمل اللجنة العسكرية، ولهذا أجلت الزيارة إلى وقت لاحق، لم يحدد بعد.

 

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