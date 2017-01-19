القاعدة تحشد عناصرها في منطقة الخبر.. ومدير الأمن يرد على قادة بالحزام الأمني.

تشهد محافظة أبين اوضاعا مأساوية صعبة في جميع الجوانب الحياتية لاسيما الجانب الأمني فقد شهدت أبين خلال الأسابيع الماضية أعمال إرهابية قامت بها عناصر تنظيم القاعدة على حواجز ونقاط أمنية في كل من زنجبار-لودر-المحفد والطريق الدولي عدن حضرموت.

وتعيش محافظة أبين على صفيح ساخن بين قوات الحزام الأمني وعناصر تنظيم القاعدة خصوصا بعد قيام الأخير بشن هجمات عدة على نقاط وحواجز أمنية تابعة لجنود الحزام الأمني.

ويرى مراقبون أن الأوضاع الأمنية التي تشهدها أبين قد تتضرر منها العاصمة عدن مطالبين فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ أبين قبل أن تسقط مجددا في يد عناصر تنظيم القاعدة.

وحشد تنظيم القاعدة عناصره في منطقة الخبر الساحلية على الطريق الدولي بين عدن وحضرموت مستخدما تلك المنطقة معسكرآ خاص به لتدريباته ومكان انطلاق هجماته والعودة إليها.

وعلى نفس الصعيد وجهة قادة تابعون للحزام الأمني مذكرة إلى فخامة رئيس الجمهورية بشأن إعفاء مدير أمن أبين العميد عبدالله الفضلي من مهامه لكونة لم يحقق أي نجاحات في الجانب الأمني للمحافظة منذ توليه هذا المنصب قبل أشهر.

من جانبه رد مدير أمن أبين على تلك القيادات التي وجهت اللوم على فشل الأمن في وجوده قائلا أن هناك أكثر من عشرين طقم و200 فرد تتبع تلك القيادات التي ترد اللوم علينا وعلى فشل الأمن يباشرون أعمالهم من العاصمة عدن وهم مكلفين بحماية قطاعات ومناطق أمنية في أبين.

*- رشاد المحوري

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