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سياسي جنوبي :حكومة بن دغر أرسلت أشارات لصالح بأنها لن (تخذله) وعلى الجنوبيين تحديد علاقتهم بالشرعية

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 19 يناير 2017 04:37 مساءً

 

قال السياسي والأكاديمي الجنوبي د حسين لقور بن عيدان ان حكومة رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر باتت ترسل إشارات سياسية واضحة للرئيس اليمني السابق علي صالح بأنها لن تخذله .وكان لقور بن عيدان  يعلق على عدد من الأحداث السياسية التي شهدتها اليمن مؤخرا .

 

وقال بن عيدان :" تثبت حكومة بن دغر او فلنقل أطراف فاعلة فيها أنهم لم يخرجوا بعد من عباءة ولي نعمتهم المخلوع وذلك بإرسال إشارات أنهم لن يخذلوه ،فكل ما يقومون به في الجنوب حتى الآن يصب في خدمة الحوثة والمخلوع.

 

وحول علاقة شعب الجنوب بحكومة شرعية الرئيس هادي قال بن عيدان في منشور على حائطه الخاص : هناك خيط رفيع في علاقة الجنوب كحراك ومقاومة جنوبية بالشرعية هذا الخيط يحدد المسافة بيننا وبين الشرعية.

هل نحن نتبع أم ندعم ام نتحالف فقط مع الشرعية هذه العلاقة الدقيقة و أيا كان نوعها لا بد لها من ضوابط تحكمها حتى نخلق حالة من الوضوح و وضع توازن حقيقي لها وحيث لا يكون فيها لا تفريط ولا إفراط, لإننا وهم ندرك ويدركون أن هناك اختلافات واضحة بين أهدافنا و أهداف الشرعية اليمنية الهوى كما هو معلن من قبلها ولكن دون شك المعركة التي تجمعنا هي معركة لهزيمة مشروع الحوثة والمخلوع .

 

 

 

 

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