إقليم بن علوان الشرقي والعدني

بعد أن انكشفت حيلة الإرياني بانكشاف مؤامرة الوثيقة المكتوبة بخط يده والتي مثلت مؤامرة على نزاهة مخرجات الحوار الوطني ( أن هي خرجت ) وبعد أن ارتد الكيد إلى نحورهم باستخدام تلك السقطة من قبل مجموعة شعب الجنوب (فصيل من الحراك الجنوبي) كدليل يثبت سوء نوايا الشماليين تجاه ما يمكن إخراجه من الحوار الوطني .. كان ولابد لـ بن علوان أن يتحفنا بشيء جديد من جرابه الممتلئ بالمؤامرات والحيل والمكائد فكان ما كان منه بأن حرّك بعض أدواته المهترئة والتي حفل ماضيها بخدمة المحتل والتآمر على الوطن منذ عام 1994 م والمنتمية للأحزاب اليمنية الشمالية انتماء وولاء , فأوعز إليهم سيدهم وولي عصمتهم بمكيدته الجديدة (وثيقة إعلان الإقليم الشرقي) تلك الوثيقة التي سارع الإعلام الجنوبي لكشف حقيقة من يقفون خلفها وماضيهم وفي عصمة من هم حتى الآن , نماذج معروكة بالفساد والتبعية المذلة عرفناها منذ سنين خلت , وفي خلال 24 ساعة فقط تصدعت تلك الوثيقة وتهاوى ذلك الإفك لان المكر السيئ يحيق بأهله .

أيها السادة المتفرجون ..

بعد تلك الوثيقة الهزلية انتم على موعد جديد مع مكيدة جديدة من مكائد بن علوان (وثيقة إعلان إقليم عدن) باستخدام أدوات أخرى مشابهه لتلك من كراكيب بن علوان الصدئة ومن تبقى في جرابه الممزق ..

وفي ضل التساؤلات والحيرة التي ولاشك أنها تسببت بعلامات تعجب لدى الجانب الراعي للحوار الوطني والمبادرة الخليجية والمجتمع الدولي ممثلا بمفوض الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة جمال بنعمر الذين ولاشك تولد لديهم علامة استفهام كبيرة حول ( ماذا يريد الجنوبيين ) ؟

استقلال ؟ أم فيدرالية على إقليمين ثلاثة أم أربعة أم عشره ؟

ماذا يريد الجنوبيين ؟

أقاليم كما يقول بن علوان !

أم استقلال كما يقول فصيل من الحراك الجنوبي أنظم للحوار رغم رفض الشعب الجنوبي لذلك الحوار في مليونية نحن أصحاب القرار ؟

برأيي الشخصي أن الإجابة على تلك الاستفسارات وعلامات الاستفهام يأتي في تطبيق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1952م برقم 637 تحت مسمى ( حق تقرير المصير self determination ) والذي جعلته شرط ضروري للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها وفرضت على كل عضو في الأمم المتحدة العمل بذلك المبدأ واحترامه .

وطالما أخذنا بن علوان لذلك المربع المبهم ولتلك الإستفهامات .. إذا فلنذهب إلى خيار استفتاء شعب الجنوب في مصيرهم وما هي مطالبهم وليكن ذلك بإشراف ورعاية كاملة من هيئة الأمم المتحدة .

عندها سيكون بن علوان في خانة اليك ..

28/8/2013

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