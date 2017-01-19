عدن تتزين بصور شهداء التحالف العربي

تتزين عدد من شوارع مدينة عدن ، بصور شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ضمن حملة "الشهداء لا يموتون"

وقال وكيل العاصمة عدن محمد نصر شاذلي، إن وضع صور شهداء التحالف العربي على الجدارية، نوع من التخليد لشهداء الإمارات والسعودية، الذين ضحوا بأرواحهم في معركة الدفاع عن عدن .

وأزاح شاذلي الستار عن المرحلة الثانية للجدارية والتي تحمل عنوان "الشهداء لا يموتون" ضمن سلسلة الفعاليات للشهداء لـ هؤلاء الأبطال جاء أثناء تأديتهم واجب الدفاع عن الحق والكرامة والشرعية في اليمن، وأن الشهداء شرفوا وطنهم وأسرهم وعروبتهم وإنسانيتهم بما قدموه من تضحيات .

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