الشاعر العمودي : حضرموت ‘‘خط احمر‘
في خضم الجدل الدائر على الساحة الحضرمية والغبار الذي أثارته دعوات شبعت موتا لتقسيم حضرموت بعد فشلها في عرقلة سير القاطرة الحضرمية ممثلة بـ مؤتمر حضرموت الجامع – وبعد فشل المحتل في ذلك أوعز إلى بعض أتباعه بتبني مثل هذه الدعوة الكريهة كراهة من يقف خلفها أستفز هذا الأمر كل الحضارم بكل طوائفهم وثقافاتهم وتوجهاتهم بما فيهم ضمير حضرموت من شعرائها :
اقــسم بــربــي قــــال عبــدالرحــيم
في الحضرميـــه مـــانضّيع فـــــوت
لـــو يسلخــون اللحم هــو والــــديم
او كــــون بــيـــن القُمــع والبــــاروت
نحنـــا عـــدد مــايــقبــل التــقـسـيـم
يبقى مــوحــــد حضرمي او مــــوت
دم المكـــــلا فــي عــــروق اتــريـــم
دم الحضـــارم دم مــــاهـــو تــوت
يامـــا سكــتــنـا ع الغــثـاء والضــيم
لكن هـــذا مـــــــا عليـــه اسكــوت
يـ اذنــاب صـنعــاء يكــفي التسمــيم
يكـفي لعـب بالنــار والبــــاروت
لوشي ادب معــكم وشي تـعــليــم
مــاحركـــوكــــم ناس بالــريمــوت
قـــــل للنساء في ســـورة التــحريم
احكامكن يكــفي خـــراب ابيوت
يالحضــرمي قـــم وانشــــر التعميم
هـــذا الكفن والقبــر والتــابــوت
قـــلّم ضروس البلطــجي تقــلـيـم
واقطـع عليــه النـفـــط والمــــازوت
وارقــابــنــا تــتــقلـــد التـــكريــم
والا تـبيّت للخنــاجـــر قــــــوت
واختـامـها في كلـمــة التـخـتـيـم
نحيـا بشـرف والا كـرام انمـوت
"القحم العمودي"
الشاعر عبدالرحيم العمودي القحم