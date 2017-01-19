جون كيري : السلام في اليمن لم يتحقق لأن هادي رفض خطة السلام

وجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولايته، انتقاداً حاداً ل عبدربه منصور هادي عندما قال في مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء، أن الأخير ارتكب خطأ كبيراً عندما رفض مبادرة السلام التي وضعها وتبنتها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية. ففي مقابلة مع قناة “سكاي نيوز العربية” الإماراتية قال كيري أن هادي ارتكب خطأ كبيرا عندما رفض القبول بمبادرة السلام، داعيا في الوقت ذاته إلى تحريك عملية السلام في اليمن.

وقال كيري ان “السلام في اليمن لم يتحقق لأن الرئيس هادي رفض خطة السلام وذلك كان خطأ كبيراً” وكشف كيري أن هادي الذي لم يتجاوب مع المبادرة في حينه “لكنه الآن وافق على الإطار العام للمبادرة” متمنيا النجاح للمبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ في مهمته.

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