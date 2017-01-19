انهيار في صفوف قوات الاحتلال اليمني في جبهة كرش وتقدم المقاومة الجنوبية

كشف احد مقاتلين جبهة كرش في محافظة لحج عن اربعة افراد ينتمون لصفوف قوات الاحتلال اليمني فجر اليوم الخميس عن تسليم انفسهم للمقاومة الجنوبية في جبهة كرش المشتعلة منذ قرابة سنة ونصف .

وقال المصدر بانة اتت هذة العملية بعد قيام المقاومة الجنوبية بمحاصرة افراد في جبهة كرش وتشهد هذة الجبهة تقدم ملحوض للمقاومة الجنوبية هناك.

واضاف المصدر بانة كما تم القئ القبض فجر اليوم على خمسة افراد من قوات الغزو حاولو التسلل الى احد القرئ في تلك الجبهة .

واشار المصدر بانة حيث تم القبض عليهم في احد النقاط والحواجز الامنية التي اقامتها المقاومة الجنوبية وقد تم التحفض عليهم واحالاتهم الى التحقيق.

واردف المصدر قائلآ اننا نفشل العديد من محاولت الغزة من التقدم الى جبل جالس .

*- أسامة العمودي

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