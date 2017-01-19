محافظ شبوة احمد لملس يحي ابناء نصاب لتبنيهم محاربة ظاهرة الثأر
حيا محافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس توجهات الفعاليات المجتمعية والرسمية بمديرية نصاب وشروعهم في محاربة ظاهرة الثأر التي اتخذ منها النظام السابق وسيلة لتدمير مقدرات ابناء المديرية وتمزيق نسيجها اﻻجتماعي .
واشاد المحافظ لملس خلال لقاءه اليوم باﻻمين العام للمجلس المحلي بمديرية نصاب عبدالله المصعي واعضاء الهيئة اﻻدارية للمجلس اشاد بدورهم في انتظام العمل اﻻداري بالمديرية خﻻل الفترة الماضية ومواصلة عملهم في خدمة ابناء المديرية ومتابعة متطلباتهم واحتياجاتهم من مشروعات الخدمات اﻻساسية والبنية التحتية للتنمية المحلية والمستدامة بالمديرية .
مؤكدا دعمه المباشر لتوجهات قيادة محلي نصاب والعمل على تعزيز مسيرة جهودها لاعادة احياء المناشط الثقافية و الرياضية بالمديرية التي تعود بالمنفعة على الشباب وتجنبهم مساقط الوقوع في شراك الفراغ المدمر لحياتهم .
وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة سالم اﻻحمدي والمستشار طالب مهدي واﻻمين العام لجمعية الشهداء صالح بلال والقيادي في المقاومة احمد الحني اكد اﻻمين العام لمحلي نصاب عبدالله المصعي دعم ابناء مديرية نصاب وترحيبهم بالخطوات التي اتخذتها قيادة المحافظة من اجل اعادة اﻻمن واﻻستقرار بالمحافظة ومحاربة كافة الظواهر المؤثرة في اقﻻق السكينة العامة للمجتمع فيها