تقدم للمقاومة الجنوبية بالوازعية والسيطرة على مواقع جديدة وسقوط جريحين

تجددت الإشتباكات صباح يوم الاربعاء في جبهة المنصورة والخزم جنوب الوازعية مع تقدم حذر للمقاومة حيث سيطرت المقاومة عل مواقع جديدة بعد كر وفر استخدم فيها الطرفان مختلف انواع الاسلحة

وقال مصدر ميداني ان المقاومة والجيش والوطني أحرزا تقدما نوعيا من خلال السيطرة على مناطق جديدة في جنوب الوازعية بتعز، موضحا بان منطقة العقيدة ،والبخيتة والقاشمية ،ومدرسة الحكمة القريبة من مركز مديرية الوازعية باتت تحت سيطرة المقاومة الجنوبية.

وعلى صعيد متصل تخوض المقاومة الجنوبية بجبهة العلقمة جنوب شرق الوازعية معارك ضارية , ويأتي تعثر المقاومة من التقدم السريع بسبب حقول الألغام التي زرعتها المليشيات بشكل عشوائي وتفخيخ معظم التباب والمواقع العسكرية بحسب المصادر من هناك.

وذكر مصدر ميداني من بجبهة الخزم اصابة خالد جشنان وعنتر عنبري جشنان اثناء تلك المعارك.

من وجدي الصوفي

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