الحالمي يدعو المصرية للعودة إلى عدن

طالب وزير النقل مراد الحالمي، بعودة الطيران المدني المصري مرة أخرى إلى اليمن وإعادة نشاطه ورحلاته، كما كان في السابق.

وأكد "الحالمي" فى تصريحات له بمطار القاهرة الدولي أثناء مغادرته إلى عدن، وكان في وداعه "صالح باهديلة" مدير محطة الخطوط اليمنية بمطار القاهرة الدولي أن اليمن بها عدة مطارات مؤمنة تمامًا وتنعم بالاستقرار الكامل ولا يوجد أي خطورة علي عودة الرحلات المصرية لليمن أو أي دولة أخرى.

وأشار وزير النقل ، إلى أن الخطوط اليمنية تنظم رحلاتها بشكل طبيعي بين اليمن والقاهرة، كما أن الفترة الماضية شهدت المطارات اليمنية عدد رحلات أجنبية، وإن كانت هذه الرحلات خاصة، وغير منتظمة إلا أنها تؤكد أن الأمور طبيعية وليس هناك أي خطورة.

وقال إنه يرسل رسالة طمأنينة لشركات الطيران بأن الأوضاع طبيعية في الأماكن التى تديرها الحكومة الشرعية باليمن، مثل مطار عدن ومطار سيئون بحضرموت ومطار سقطري، وأن هذه المطارات تشهد حركة طيران طبيعية والأوضاع الأمنية بها مستقرة، وليس كما يصورها البعض.

وأضاف أن هناك مخططات دولية تستهدف المنطقة بشكل كامل لم تسلم منها دول المنطقة، مشيرًا إلى أن الشعب اليمنى حاليًا لا يدافع فقط عن وحدة اليمن واستقرارها، ولكن يدافع عن استقرار المنطقة بشكل كامل، ويقف بقوة ضد أي استهداف للوطن العربي.

وأكد أن إيران كان لها مخطط قديم وتريد أن تعيده الآن، وهو استهداف المنطقة يشكل كامل، ولكن شاء القدر أن يكون اليمن هو محطة الصراع، قائلاً إنه إذا تمكنت إيران من مخططها في اليمن فلن تسلم منها أي دوله في المنطقة، مؤكدًا أهمية الدعم والوقوف بجوار الشعب اليمني من كل أبناء الوطن العربي.

وقدم الحالمي الشكر للرئيس السيسي والحكومة والشعب المصري علي ما تقدمة الدولة المصرية لليمنيين من خدمات وتسهيلات، وعلي الأخص قيادات وزارة الطيران المدني ومطار القاهرة الدولي علي التعاون مع الخطوط اليمنية، وتقديم التسهيلات لطاقم الخطوط اليمنية في القاهرة، بالاضافة الى حركة مرور الطيران في رحلاتها من القاهرة لليمن.

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