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هجوم للمقاومة الجنوبية بكرش ينتهي بتحرير موقع واسر مقاتلين من ميليشيا الحوثي

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شبوه برس – خاص – كرش لحج
الخميس 19 يناير 2017 09:04 صباحاً

 

انتهى هجوم نفذته قوات المقاومة يوم الاربعاء بالسيطرة على عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بمنطقة كرش.

وقال مصدر في المقاومة الجنوبية ان قوات المقاومة شنت هجوما وسيطرت على عدد من المواقع

وفي بلاغ للمتحدث الرسمي باسم المقاومة قائد نصر قال :" بعون من الله تعالى نجاح عملية نوعية نفذها مجموعة من مقاتلي المقاومة الجنوبية الشعبية في موقع للمليشيات في ميمنة الجبهة بجبل حماله اسفرت عن السيطرة ع الموقع واسر اثنين من مقاتلي المليشيات وتم تسليمهم لمحور العند.

 

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