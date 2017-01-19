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القبض :على جاسوس يمني يتولى جمع معلومات عن الحالة الأمنية واغتيال المحافظ ومدير الأمن

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 19 يناير 2017 09:01 صباحاً

 

تمكّنت شرطة مدينة التواهي بالتعاون مع أفراد حراسة محافظ عدن اللواء " عيدروس الزبيدي " من القبض على مخبر من أبناء محافظة " إب " يدعى " (ع - ص - ع ") كان يتولى مهمة جمع معلومات عن الحالة الأمنية في عدن وتحديد نقاط الضعف في النقاط الأمنية والحواجز العسكرية القريبة من مقر سكن محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال شائع

 

واعترف المتهم أثناء التحقيق معه :" بأن المهمّة أوكلت إليه من قبل "وكيل محافظة " إب " للشؤون الأمنية "عبد الرحمن الزكري " وتتركز في جمع معلومات ميدانية ودقيقة حول نقاط الضعف في الحواجز الأمنية المحيطة بمنزلي محافظ عدن ومدير أمن المدينة اللواء شلال شائع .

واعترف المتهم أيضا بأن الأولوية لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين وصالح هي التخلّص من القيادات الجنوبية الفاعلة وعلى راسهم الزبيدي وشلال .

 

وعُثر بحوزة المتهم على عدد من الأختام بينها ختم مدير عام مديرية العدين محافظة اب وكروت سحب مالي بينها حساب الدولار .

 

كما عُثر بحوزة المتهم على عدد من بطائق  إثبات الهوية وجواز سفر وأخرى تبين تولية مهام رئاسة دائرة انتخابية في محافظة إب " ومن بين المعلومات المهمة التي ادلى بها المتهم أثناء التحقيق دخول عدد من المخبرين الى عدن بإشراف مباشر من قبل وكيل محافظة إب للشؤون الأمنية عبد الرحمن الزكري .

 

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