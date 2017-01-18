خبير نزع الالغام ‘‘حلبوب‘‘ يتعرض لصاروخ حراري ويستشهد عدد من رفاقه

في كل جيوش العالم يعتبرون خبراء الاَلغام ثروة عسكرية وسلاح لا يقل عن الطائرة والبحرية والدبابة ، لأنه هو مفتاح الانتصارات والتقدم والمسير الى الهدف

قائد حلبوب رئيس فريق نزع الاَلغام تعرض هو وفريقه لصاروخ حراري في جبهة باب المندب واصيب بجروح خطيرة واستشهد معه أربعة من الشباب الذين دربهم واستفدنا منهم فائدة عظيمة بهذه الحرب ، حلبوب والشباب المصابين معه حتى الان لم يتم تسفيرهم للخارج للعلاج ولا نعلم لماذا التأخير ، نطالب الرئيس هادي التدخل شخصيا لعلاج هذا الجيش البشري والمحافظة عليه كما تحافظ على قواته .

أتمنى الشفاء لهذا البطل الذي يغامر بحياته من اجل ان ينتصر الجيش كما انتصر في الجنوب حيث لعب حلبوب دورا عظيما للحفاظ على حياة الكثير من البشر .

ربنا يشفيه ومن معه ويقوموا بالسلامة .

الإعلامي\عادل اليافعي.

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