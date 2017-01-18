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لجنة أممية تزور مطار عدن الدولي وتؤكد سلامة الإجراءات الأمنية المتبعة في المطار

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شبوه برس - خاص - عدن سامح جواس
الأربعاء 18 يناير 2017 11:00 صباحاً

 

 

زارت يوم أمس الثلاثاء لجنة أمنية تابعة للأمم المتحدة مطار عدن الدولي وأكدت اللجنة سلامة الإجراءات الأمنية المتبعة في المطار وأن المطار آمن.

نزول لجنة من الأمم المتحدة وتقييم الوضع في المطار ورفع تقرير نهائي عن مطار عدن كونه آمن أثمر وحقق نجاح بطلب اللجنة نقل كافة المكاتب والهيئات الخاصة بالمكاتب التابعة لخطوط الطيران العالمي التي تتواجد بصنعاء إلى عدن.

 

 

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