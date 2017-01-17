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النهدي : لا لتقسيم حضرموت الذي سيفتح أبواب جهنم

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شبوه برس - خاص - وادي حضرموت
الثلاثاء 17 يناير 2017 05:16 مساءً

 

قال ناشط ومدون حضرمي : أنه لا والف لا ولايمكن ان يكون مصير حضرموت واهلها ومستقبلها في ايادي عشرة انفار في الرياض وواحد في عدن من تجار حضارمة واصلاحيين ومؤتمرين, ولن يسمح اهل حضرموت المتواجدين علئ الارض بالمؤامرات والدسائس والخطط التي تحاك ضد تمزيق النسيج الاجتماعي الحضرمي واسم حضرموت الغالي علينا.

 

وقال المدون "أكرم النهدي" : ان هذه الاعمال الانانية.الخبيثة هي ضد الجنوب والضحية حضرموت وتاريخها ونسيجها الاجتماعي.من اجل مصالح المتئآمرين ومن أجل مزيدا من النهب والسلب واستثماراتهم الوهميه

وأضاف النهدي : يريدون ان تكون المسيلة تبع الوادي من اجل النهب وليس من اجل تطوير الوادي.وتثبيت الامن فيه .الذي اصبح كل يوم نشاهد جريمة قتل..

لقد حاول المخلوع ..تقسيم حضرموت بأيادي حضرمية شيطانية. وفشل واليوم يكررها..هادي وبن دغر وعلي محسن وزبانية الاصلاح..والتجار الحضارمة الذين يدعون ان حضرموت تسكن قلوبهم..

 

نقول لهم ان وحدة حضرموت خط احمر.. ساحلها وواديها..ستفتحون على انفسكم ابواب جهنم. وفتنة لاتطفيها مياه الصحة التي تشربونها في الجلسات الخاصة بتقسيم حضرموت..مع اعداء حضرموت والجنوب..

العز والشموخ لـ حضرموت ووحدتها ساحلها وواديها...

 

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