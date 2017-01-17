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بن عيدان : عمليات التهريب للمليشيات تتم عبر مناطق الشرعية في المهرة وحضرموت ومأرب

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شبوه برس - خاص - الرياض
الثلاثاء 17 يناير 2017 05:07 مساءً

 

قال الباحث السياسي والأكاديمي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان أن عمليات التهريب للمليشيات الانقلابية المتمردة تأتي بشكل أساسي عبر مناطق سيطرة الشرعية.

 

وأكد الدكتور بن عيدان خلال لقاء مع قناة "رشد" التلفزيونية التابعة للحزب السلفي أن عمليات تهريب أسلحة ووقود للحوثي تتم عبر المهرة ويحكمها اللواء 137 بقيادة القاضي ومناطق شمال حضرموت الخاضعة للمنطقة العسكرية الأولى بقيادة الجنرال عبدالرحمن الحليلي ثم خلفه الجديد ومنها تنتقل إلى العبر الخضعة للعقيد هاشم الأحمر ومنها الى الجوف ومارب حتى تصل الى صنعاء.

 

وأضاف أن شركات الخدمات النفطية العاملة بهذه المناطق هي من تسهل عمليات التهريب، مضيفاً ان هذه الشركات النفطية تتبع الجنرال علي محسن ورجل الاعمال حميد الأحمر كما ورد ذلك في تقرير أميركي كتبه الصحفي الشهير توماس فريدمان .

 

 

 

 

 

 

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