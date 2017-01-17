شبوه تفقد كوكبة شهداء من أبنائها نتيجة تآمر قوى النفوذ اليمنية في الشرعية

قال أكاديمي وسياسي جنوبي : فقدت شبوة ثلة جديدة من شهداءها اليوم في معركة بيحان نسأل الله لهم الرحمة و لاهلهم الصبر و السلوان وهم ضمن طابور طويل من الشهداء في معركة تحرير عسيلان يصل إلى المئات وأضعافهم من الشهداء .

وقال د حسين لقور بن عيدان : يبدو ان ما كنا نقوله من ان تآمر قوى النفوذ اليمنية الممثلة في الشرعية قد بلغ حده و اصبحت تعمل على كسر عزيمة المقاومة الجنوبية و اللواء 19 الجنوبي خدمة لاهداف شركاء النفط في حقل جنة في وادي بيحان.

وقال بن عيدان في منشور على حائكه الخاص : ان العبث الجاري في اثارة مواجهات عسكرية بين طرفين غير متكافئين يهدف ايضا الي تسهيل مهمة اللواء اليمني 26 اليمني الشمالي القادم من مارب لبيحان ليفرض وحوده ممثلا لعلي محسن و مدعوما باللواء 21 ذو التوجهات الاخوانية لاقتطاع بيحان من شبوة في اي تسوية سياسية قادمة حماية لمصالحهم النفطية في وادي جنة الجنوبي بمديرية عسيلان .

وقال بن عيدان في منشور آخر : قلتها قبل أكثر من عام ان قوى النفوذ اليمنية(عسكرية ودينية وقبلية) في الشرعية لا تريد أن تتحول المناوشات العسكرية الجارية من قبلهم مع الحوثي إلى معركة كسر عظم فيها منتصر وخاسر لأنهم لا زالوا يرون في الحوثي والمخلوع حلفاء مفترضين مستقبلا.

*صورة الخبر الرئيسية لتشييع الشهيد حسان ين سوده السليماني والاخرى أيضا له

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