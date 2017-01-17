اغتيال نائب مدير الاحوال المدنية في محافظة شبوه بمدينة عتق

اغتال مسلحون مجهولون ظهر اليوم العقيد محمد سالمين بن لشقم بن عبدالعزيز نائب مدير مصلحة الاحوال المدنية بمحافظة شبوة وهو من مواليد الطلح شمال عتق .

وقال مصدر مقرب من عائلة القتيل بن لشقم لـ شبوه برس - ان مسلحين مجهولين اغتالوا قبل نحو ساعة من الان العقيد بن لشقم بالقرب من محلات اسحاق في منطقة النصب التذكاري جنوب شرق مدينة عتق عاصمة المحافظة .

وقال ذات المصدر ان جثة بن لشقم ما تزال في ثلاجة مستشفى عتق المركزي ، نافيا وجود حالات ثار شخصي بين بن لشقم وقبيلته مع اخرين .

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