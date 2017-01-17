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اخبار المحافظات

مرسوم بتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد نائبا لمستشار الأمن الوطني بالأمارات

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شبوه برس - متابعات - ابوظبي
الثلاثاء 17 يناير 2017 10:12 صباحاً

 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الأمارات مرسوما اتحاديا بتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائبا لمستشار الأمن الوطني بدرجة وزير. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

 

والشيخ خالد بن زايد آل نهيان هو النجل الأكبر لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان الشيخ خالد بن محمد بن زايد قد عين بمرسوم من رئيس الدولة صدر في فبراير الماضي رئيسًا لجهاز أمن الدولة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني هو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والذي جاء خلفًا للشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.

 

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