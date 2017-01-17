قيادات من الحراك الجنوبي بوادي حضرموت في زيارة تأييد لمؤتمر حضرموت الجامع

زار يوم الاثنين مقر اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع في مدينة المكلا وفدًا من مجلس الحراك السلمي بوادي حضرموت يضم قيادات حراكية بارزة منها رئيس لجنة التواصل لمكونات الحراك السلمي بالوادي والصحراء "طارق مبارك بن بشر النهدي" ورئيس الحراك بمديرية سيئون "حسين فرج صالح العامري" .

وخلال الزيارة رحب رئيس لجنة الأداء والتقييم باللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع "علي الصويل" بأعضاء الوفد مطلعًا اياهم على الجهود التحضيرية وما انجزته لجان الرؤى واعداد والوثائق "السياسية والاقتصادية والاجتماعية" من أعمال اشتملت على تجميع الوثائق والأوراق المقدمة من المكونات والافراد في الداخل والمهجر واستخلاصها تمهيدًا لصياغة مشروع الرؤية الموحدة التي ستقدم إلى اجتماع المرجعيات قبل عرضها على المؤتمر..

ولفت "الصويل" إلى أنه يتم حاليًا وضع الأسس والمعايير التي سيتم على ضوئها اختيار المرجعيات وبما يضمن مشاركة الجميع في هذا المؤتمر الجامع لأبناء حضرموت.

بدوره قال رئيس مجلس الحراك السلمي بمديرية سيئون "حسين فرج العامري" بأن زيارتهم لمقر اللجنة التحضيرية تأتي من أجل تسجيل وقوفهم وتأييدهم التام لانعقاد مؤتمر حضرموت الجامع ومؤازرة جهود لجانه تحضيرية لإنجاز أعمالها وتحقيق التطلعات والأهداف المشروعة لأبناء حضرموت والوطن عمومًا ورفع عنهم المظالم بمختلف أنواعها , مشيرًا إلى الجميع يتطلع بآمال كبيرة لمؤتمر حضرموت الجامع وأن المجتمع بمختلف اطيافه ومكوناته الاجتماعية والقبلية والسياسية والاقتصادية تأييد بشكل كامل انعقاد هذا المؤتمر..

وأعرب "العامري" عن أمله في ينبثق عن المؤتمر قيادة واحدة لحضرموت حاملة لمشروع ابنائها وتحمل تفويضًا شعبيًا لانتزاع حقوقهم.

*- من هدباء اليزيدي

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