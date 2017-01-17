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حكومة الشرعية تتعامل مع عساكر الانقلابيين كجنود دولة صديقة

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 17 يناير 2017 09:49 صباحاً

 

قال عضو في برلمان اليمن إن إعلام الشرعية يتعامل مع قضية الحرب وجنود الانقلابيين وكأنها تخص دولة صديقة،

 

وقال الدكتور عيدروس النقيب عضو مجلس النواب اليمني : من مفارقات الا زمة اليمنية أن سلطة الرئيس عبدربه منصور تطالب الانقلابيين بقاعدة البيانات عن الموظفين الحكوميين لتدفع لهم رواتبهم بينما معظم المشمولين بقاعدة البيانات هذه يقاتلون مع  الحوثيين الذين يحتجزون قاعدة بياناتهم ويمنعون إرسالها للحكومة  . . . .

اليمن حالة سريالية لا يتصورها حتى سلفادور دالي.

 

وقال النقيب في منشور على صفحته الخاصة : والمفارقة الأخرى إن الحكومة الشرعية التي تبحث عن هؤلاء الموظفين لتسلمهم حقوقهم لم تبذل اي جهد لتعبئة هؤلاء الموظفين ومحاولة استقطابهم إلى صفها، بل إن إعلام الشرعية يتعامل مع القضية وكأنها تخص دولة صديقة، لا بل دولة بعيدة محايدة وليست متعلقة بملايين الموطنين الذين تسعى هذه الشرعية الى العودة إليهم كحاكم شرعي لهم وعليهم.

 

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