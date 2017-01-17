انشطار الحكومة الشرعية في مخاطبة المكلا وسيئون بين شطرين جنوبي وشمالي بعد انفراج أزمة النفط الحضرمي

زار عسكريون واعضاء في الحكومة الشرعية اليمنية التي تزاول عملها من مارب برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتقوا بمسئولين محليين في وادي حضرموت خلال العشرة الايام الماضية لم يتم الكشف عن مضامينها بعد انفراج ازمة النفط الحضرمي بين الاطراف المتصارعة والتى تصالحت بتسوية توزيع شركاتها عابرة الفارات على الخارطة في مناطق الامتياز بعد تحرير المكلا .

وقالت مراجع حسنة الاطلاع للمحرر الاول للمكلا اليوم بان الحكومة الشرعية انشطرت الي شطرين ، شطر جنوبى ومقر اقامته عدن يخاطب الساحل والاخر شطر شمالي ومقر اقامته مارب يخاطب الوادي بقوة بعد زيارة المسئول الاول عن الوادي المعلنة لنائب الرئيس لمارب.

# المكلا اليوم

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